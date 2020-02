Le service dominical de Kanye interprète “The Box” de Roddy Ricch et plus

Kanye West et sa chorale de service du dimanche ont rendu hommage à Roddy Ricch interprétant “The Box” et “Ballin”.



Kanye West et son célèbre Sunday Service Choir ont décidé de rendre hommage à l’un des artistes hip-hop émergents de cette génération à Roddy Ricch, interprétant ses tubes à succès “The Box” et “Ballin”. Bien qu’il y ait eu des turbulences au milieu du Sunday Service Choir après que 30 membres du collectif auraient été licenciés, ils ont pu maintenir un niveau de pertinence en se produisant pendant le NBA All-Star Weekend à Chicago, amenant le clan à Miami pour le week-end du Super Bowl, et même en l’honneur de l’ami et de l’inspiration de Kanye, Kobe Bryant, avec une performance unique. Maintenant, le groupe dirigé par Kanye West est de retour avec des interprétations gospel de l’un des plus grands succès de l’année.

Frazer Harrison / .

Dans un clip publié sur Instagram Story de Kim Kardashian, Kanye West et son Sunday Service Choir attendent patiemment que la basse tombe dans une pièce faiblement éclairée et illuminée en rouge. Dès que le rythme arrive, le chœur commence à retourner les fameuses barres d’ouverture de Roddy Ricch à “The Box”, en chantant, “Sortez le coupé du lot, je dois remercier Dieu pour la baisse …”

Kanye West et sa clique massive ont également interprété une version effrayante de “Everything” de Nas ainsi que quelques coupes de son dernier album, Jesus Is King (2019). Justin Bieber a également fait une apparition sur les lieux non dévoilés pour interpréter le légendaire single gospel de Marvin Sapp, “Never would Have Made It”. Mais alors que les Biebs auraient pu augmenter la puissance des étoiles dans la pièce, ce sont “The Box” et “Ballin” de Roddy Ricch qui ont déplacé l’énergie dans la pièce.

Découvrez Kanye West et son équipe du Sunday Service interprètent “The Box” et “Ballin” de Roddy Ricch ainsi que “Everything” de Nas dans les vidéos ci-dessous.

.