Le seul moment où les folies de Tom Schwartz vous feront rire aux éclats

Même les acteurs de Bravo’s Vanderpump Rules aiment économiser de l’argent dans la mesure du possible. Bien que ce ne soit pas toujours là où le reste d’entre nous réduirait.

Une vidéo récente de la chaîne YouTube de Bravo Insider a montré dans quels domaines différentes stars préféraient faire des folies ou économiser de l’argent. Tom Schwartz, le mari de Katie Maloney-Schwartz, semble préférer économiser de l’argent le plus souvent.

Mais, il y a eu quelques catégories dont il a dit qu’il aimait dépenser un peu plus que d’habitude.

Sur quoi Tom Schwartz économise-t-il de l’argent?

Tom Schwartz | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

La vidéo montre des stars de différentes émissions de télé-réalité Bravo et demande si chaque star économise généralement de l’argent sur différentes choses ou si elle préfère faire des folies sur quelque chose de haut de gamme. Pour Tom Schwartz, il a admis qu’il était peu d’entretien en ce qui concerne le vol et qu’il était «parfaitement heureux» en tant qu’entraîneur – tant qu’il n’était pas coincé dans un siège du milieu.

Un autre domaine où il dépense peu est celui des achats de décoration intérieure, préférant garder les choses frugales et dépenser son argent ailleurs.

En ce qui concerne les vêtements, Schwartz prétend qu’il dépensait jusqu’à 200 $ pour une paire de jeans, mais depuis, il a changé son air. Maintenant, il dit que cela semble ridicule et il ne prévoit plus jamais de dépenser autant en jeans. «Rien de plus de 75 $», dit-il.

De nombreuses autres stars de la vidéo ont déclaré qu’elles préféraient payer plus pour des jeans de meilleure qualité, il était donc minoritaire dans cette catégorie.

Sur quoi Tom Schwartz fait-il des folies?

Alors que la star de Vanderpump semble aimer être économe sur la plupart des choses, il y avait une poignée de domaines dans lesquels il préfère faire des folies. Le premier était sur ses animaux de compagnie.

Schwartz dit que ses amis à fourrure vivent une «vie de première classe». Il dit qu’il leur fait des «dîners gastronomiques», où il ajoute des choses comme le saumon, le poulet, le bœuf, la purée de pommes de terre, et même les macaronis et le fromage à leur nourriture pour chiens régulière, les mélanger lui-même pour garder leurs repas équilibrés et les garder heureux.

Étonnamment peut-être, un autre domaine où Schwartz dit qu’il aime dépenser un peu plus est ses ongles. En disant qu’il aime une bonne manucure et une bonne pédicure, Schwartz dit qu’il fait toujours des folies sur son soin des ongles.

Il dit également qu’alors qu’il était frugal avec ses bagages, il a maintenant tendance à dépenser un peu plus pour quelque chose de meilleure qualité. À son avis, tout dépend des roues, et vous devez généralement dépenser un peu plus pour obtenir des bagages avec des roues de haute qualité.

Sa folie la plus drôle, cependant, est venue quand on lui a demandé combien il dépensait habituellement pour ses courses, de toutes choses! “Haut quand je suis haut, mais traditionnellement bas”, a-t-il dit avec un sourire narquois.

Ce n’est pas étonnant pourquoi il est un favori de la série avec une honnêteté comme ça. C’est peut-être à cause de ces habitudes d’épargne qui ont permis à Schwartz de gagner environ 2 millions de dollars.

En quoi Tom Schwartz diffère-t-il de son épouse, Katie Maloney-Schwartz?

Schwartz a laissé tomber quelques faits sur sa femme dans la vidéo, disant qu’ils avaient leurs différences dans leurs habitudes de dépenses sur certaines choses.

Un domaine dans lequel ils diffèrent est le montant qu’ils dépensent pour les voyages en avion. Bien qu’il aime économiser de l’argent en volant, il dit que sa femme a tendance à faire des folies et à les asseoir en première classe le plus souvent.

Un autre domaine dans lequel ils différaient était le shopping pour leur décoration intérieure. Schwartz a déclaré qu’il n’aime généralement pas trop dépenser pour la décoration intérieure, mais que Maloney-Schwartz préfère faire des folies sur ses pièces préférées pour leur maison.