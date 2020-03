“Le seul véritable moyen de combattre cette guerre” Un Mexicain en Italie écrit une lettre à son pays

“Ils sont toujours à l’heure”

Virma vit en Italie et a vu au premier plan la facette la plus dévastatrice de COVID-19. Elle a partagé sur son mur Facebook quelques conseils à ceux qui vivent au Mexique et soulignant que c’est quelque chose qui doit être pris très au sérieux.

Elle est née à Mexico, mais a toujours considéré que Puebla était sa maison, elle est en Italie depuis quelques années où elle a écrit:

«Les conseils d’un Mexicain en Italie qui, comme moi, croit à la responsabilité sociale de l’auto-isolement.

Famille et amis au Mexique, comme beaucoup le savent, je vous écris d’Italie (exactement de Bergame, en Lombardie), la première région à subir les conséquences réelles du coronavirus en Europe.

Après des semaines passées à voir l’enfer (littéral) ici, et à voir un pays préparé et du premier monde tomber à genoux en raison d’une situation qui est devenue incontrôlable malgré les mesures sévères imposées (malheureusement un peu tard), je veux vous demander de veuillez NE PAS attendre que le gouvernement vous impose des mesures, prenez-le vous-même.

Limitez vos sorties au maximum: isolez-vous! Ne sortez que lorsque cela est strictement nécessaire. C’est le seul véritable moyen de combattre cette “guerre”. Nous ne l’avons pas reçu avant qu’il ne soit tard. Ce n’est pas un jeu, ce n’est pas une blague.

Il fallait remplir les rues de police militaire pour que les gens respectent cela.

Il fallait menacer d’amendes et de plaintes pénales pour nous ouvrir les yeux.

Il fallait voir nos personnels de santé et nos médecins pleurer de la frustration de devoir choisir entre sauver une vie ou une autre, car il n’y a plus de place dans les hôpitaux; s’effondrer sur une chaise pour couvrir des quarts de travail de 16 heures par jour parce qu’il n’y a pas assez de personnel médical.

Le compte a été très cher, et penser que si chacun de nous avait été plus conscient, cela aurait pu être évité en grande partie … Si nous n’avions agi auparavant que pour le bien commun et non pour l’égoïsme.

Il est encore temps d’arrêter ces conséquences. Le Mexique n’est pas mieux préparé que l’Italie ou l’Espagne pour faire face aux conséquences de cette maladie, qui n’est certainement pas son taux de mortalité, mais son taux de contagion, capable de faire s’effondrer même les meilleurs systèmes de santé, et économie des pays européens.

Prolonger les vacances ne suffit pas, surtout si cela signifie plus de foules dans les lieux publics et touristiques.

Abandonnez les situations à risque aujourd’hui pour pouvoir «respirer» demain.

Exigez des mesures plus strictes de la part du gouvernement et, s’il ne répond pas, soyez responsable de vous-même. Quelqu’un qui habite au premier rang leur demande un panorama assez «sympa» sur ce qui les attend là-bas si cela devient incontrôlable.

Ils sont toujours à l’heure.

Il ne s’agit pas de créer de la peur, mais de sensibiliser. »

Partagez les paroles de Virma afin que davantage de Mexicains rejoignent la cause et ensemble, nous puissions arrêter le virus.

