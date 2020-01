Le Shang-Chi de Marvel présenterait des personnages clés du MI-6

Un nouveau rapport indique que le prochain Shang-Chi de Marvel présentera des personnages clés du MI-6.

Le Shang-Chi de Marvel devrait commencer à tourner en Australie assez rapidement, ce qui signifie que les informations de casting ont commencé à couler. Les détails sur Shang-Chi de Marvel sont minces, mais une nouvelle rumeur de Murphy’s Multiverse nous a donné un aperçu des personnages qui pourraient apparaître dans le premier film asiatique de Marvel. Shang-Chi devrait présenter l’univers cinématographique Marvel aux agents du MI-6 Leiko Wu, Clive Reston et Black Jack Tarr.

L’histoire de Shang-Chi dans les bandes dessinées est étroitement associée à ces personnages du MI-6. Shang-Chi a souvent travaillé aux côtés de Leiko Wu, Clive Reston et Black Jack Tarr sur diverses missions après que le maître du Kung Fu a découvert la vraie nature de son père, Fu Manchu. Dans les bandes dessinées Marvel, Shang-Chi a également partagé une relation amoureuse avec Leiko Wu.

Dans le film, cependant, Shang-Chi sera présenté comme quelqu’un qui a déjà travaillé pour le MI-6, mais qui a depuis quitté l’organisation. Clive Reston sera dépeint comme l’ancien partenaire du héros titulaire, qui a depuis épousé Leiko Wu, un personnage qui a déjà manifesté des sentiments pour Shang-Chi. À l’autre bout du spectre, Black Jack Tarr sera considéré comme un artiste martial d’élite. Le rapport indique que ces rôles ont déjà été remplis, mais qu’ils n’ont pas été libérés à l’époque.

À ce stade, nous n’avons aucune idée de qui Awkwafina jouera dans le film, ce qui fait d’elle une candidate viable pour jouer Leiko Wu, qui a été décrite par Murphy’s Multiverse comme une Chinoise âgée de 26 à 39 ans. la star la plus connue du film à venir, Awkwafina a récemment remporté le Golden Globe Award de la meilleure actrice – comédie cinématographique ou musicale.

Êtes-vous impatient de voir le Shang-Chi de Marvel? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Introduit dans l’édition spéciale Marvel # 15 en décembre 1973, Shang-Chi est un artiste martial qualifié qui a été élevé dans un complexe isolé situé en Chine et formé par son père Fu Manchu, un seigneur du crime chinois et un sorcier immortel qui a tenté à plusieurs reprises de conquérir le monde . Lorsque Shang-Chi a finalement été autorisé à s’aventurer dans le monde extérieur pour faire les offres de son père, il a appris les mauvaises manières de son père et a simulé sa propre mort avant de se lancer dans une mission pour abattre l’empire criminel de Fu Manchu.

Réalisé par Destin Daniel Cretton à partir d’un scénario écrit par David Callaham, Shang-Chi et les légendes des dix anneaux étoiles Simu Liu, Awkwafina et Tony Leung.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortiront en salles le 12 février 2021.

Source: Murphy’s Multiverse

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC