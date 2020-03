Le show-business dit au revoir à Carmen de Mairena: “Merci pour les rires”

Depuis qu’elle est devenue célèbre dans les années 90 par Javier Cárdenas, Carmen de Mairena est devenue une icône de LGTB et il côtoyait des dizaines de célébrités de la scène audiovisuelle et politique de notre pays. Après sa mort à 87 ans dans sa ville natale de Barcelone pour des raisons naturelles, de nombreux visages bien connus ont été ceux qui voulaient dédier de belles paroles d’adieu à l’actrice et compositrice.

Carmen de Mairena à la première de “Torrente 4” en 2011

L’humoriste Carlos Latre a été l’un des premiers à dire au revoir à Mairena via son compte Twitter, où il a partagé une image dans laquelle il apparaît caractérisé comme elle, prête à l’imiter, avec l’activiste. “La grande Carmen de Mairena nous a quittés. Une femme qui, bien qu’elle ait beaucoup souffert dans la vie, a toujours fait avancer le chant et avec un humour à admirer. Je l’aimais beaucoup et elle m’était très chère … Tu nous manqueras chère Carmen! Ils ont le pouvoir là-haut … “, a écrit Latre. Le tweet cumule déjà près de 3 000 likes et des centaines de réponses d’utilisateurs anonymes qui admiraient l’artiste et qui voulaient aussi lui dire au revoir.

Le grand CARMEN DE MAIRENA nous a quittés. Une femme qui bien que beaucoup souffert dans la vie … a toujours fait avancer le chant et avec un humour à admirer. Je l’aimais beaucoup et elle m’aimait beaucoup … Tu nous manqueras chère Carmen !!! Là-haut, ils ont déjà LA PUISSANCE … pic.twitter.com/MLfaHVEkY5

– Carlos Latre (@Carlos_Latre) 22 mars 2020

José Corbacho, qui a partagé le tweet viral de Latre, a écrit des lignes d’adieu, humoristiques et évoquant l’une des phrases célèbres de l’actrice: “La Mairena repose en paix avec une belle bite”. Paco León lui a dit au revoir à travers une histoire Instagram, où il a partagé une photo en noir et blanc du cupletista.

L’homme qui l’a découverte et avec qui il a fait ses premiers pas sur le petit écran, Javier Cárdenas, est très désolé de la nouvelle et a consacré une publication à “l’énorme Carmen de Mairena”, où il a assuré qu’il avait ” un cœur énorme “et elle n’a jamais rencontré” quelqu’un comme elle “. “J’espère que s’il y a une autre vie, vous serez encore plus reconnu comme un grand artiste que vous étiez, l’incroyable humanité que vous aviez et l’amour que vous avez donné. Je t’aime Carmen! A bientôt! “, A écrit le présentateur de” Rush Hour “.

Les visages du petit écran disent au revoir

Dinio García, qui en 2008 a enregistré un film porno avec Carmen de Mairena, lui a dit au revoir partage une photo des deux baisers dans le tournage de cette bande. “Ami DEP. Je ne t’oublierai jamais ni ce que j’ai ri avec toi. Je t’aime”, a écrit l’ex-hôte de ‘GH VIP 7’, avec le hashtag COVID-19, bien que ce ne soit pas le virus qui ait mis fin au La vie de Mairena, mais sont mortes de causes naturelles, comme sa famille l’a rapporté.

Ami D.E.P … Je ne t’oublierai jamais ni ce que j’ai ri avec toi je t’aime. #COVID? 19 #carmendemairena pic.twitter.com/cqoJUtJ0SV

– D I N I O ???? (@diniogarcia) 22 mars 2020

Le présentateur Nando Escribano a rapporté sur Twitter la mort du Catalan et l’a remercié “pour tant de rires”. L’actrice Beatriz Rico a également souligné le sens de l’humour de Mairena dans un tweet devenu viral: “Merci pour les bons moments que vous nous avez donnés pendant tant d’années. Le rire ne peut pas être payé parce qu’il n’a pas de prix.”

Daniela Santiago, qui joue La Veneno en tant qu’adulte dans la nouvelle série Los Javis, a partagé la déclaration de la famille de Carmen de Mairena rapportant sa mort à travers une histoire Instagram: “Repose en paix.” Le biographe de La Veneno, Valeria Vegas, a également voulu dire au revoir à “Doña Carmen”, qu’il décrit comme “un mythe de Barcelone”. L’ex-ministre de la culture Máximo Huerta, qui a rappelé ces “années de joie et de jeunesse” dans la ville de Barcelone, et l’actrice Bibiana Fernández: “Carmen, je t’envoie un baiser pour le voyage.” repos. “

Au revoir du monde politique

Du monde politique, des voix se sont également élevées pour licencier une femme qui s’est battue pour les droits de la communauté trans ces dernières années. Le sénateur de Más Madrid et député à l’Assemblée de Madrid, Eduardo Rubiño, a partagé sur Twitter une vidéo de Mairena dans laquelle il passe en revue les nombreuses fois où elle a été emprisonnée pour avoir défendu ses droits. “Un gros qui nous quitte”, a écrit Rubiño.

Carmen de Mairena, qui a subi la répression franquiste comme tant de personnes LGTBI dans notre pays. Il s’en souvient ici: 10 fois il a été emprisonné pour être qui il était. Un gros qui nous quitte. pic.twitter.com/sYcV6wO8jg

– Eduardo Rubiño ?????????? (à la maison ????) # SaldremosEnComún (@EduardoFRub) 22 mars 2020

.