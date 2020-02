Le “show pornographique” de Shakira et J. Lo dans le Super Bowl pourrait coûter 867 000 millions de NFL

Le Super Bowl est sans aucun doute l’événement télévisé le plus important de l’année aux États-Unis. Des millions de personnes se concentrent sur la télévision non seulement pour regarder le match, mais aussi pour profiter des performances pendant la pause, qui cette année ont présenté deux des stars latines les plus pertinentes de la scène musicale internationale: Shakira et Jennifer Lopez.

Sur les réseaux sociaux, la performance des artistes a reçu des éloges pour leurs critiques des politiques d’immigration de Donald Trump et pour sa défense des droits de la communauté latino-américaine aux États-Unis. Mais tout le monde n’a pas été également satisfait de la performance de Shakira et J. Lo, comme Dave Daubenmire, un activiste chrétien qui a assuré dans son programme de radio en ligne que le spectacle des artistes latins était “discriminatoire” envers les chrétiens.

Comme le souligne le New York Post, le diffuseur, ancien entraîneur de football d’un institut de l’Ohio, a déclaré que envisage d’engager les services d’un avocat pour poursuivre la Ligue nationale de football (NFL) et à Pepsi, commanditaire de l’événement, pour 867 000 millions de dollars pour «avoir pénétré le caractère sacré de ma maison». Daubenmire est allé plus loin et a affirmé que le spectacle du Super Bowl LXIV mettait son âme “en danger de feu de l’enfer”.

Prêt à demander 867 000 millions

Le militant chrétien veut poursuivre la NFL et Pepsi pour cette somme d’argent exorbitante, car selon lui, il n’y avait aucun avertissement que la pause du Super Bowl serait menée par une émission inappropriée à son avis: “Y a-t-il eu un avertissement que votre fils de 12 ans, dont les hormones viennent de commencer à fonctionner, pourrait voir quelque chose qui le réveille sexuellement?”.

