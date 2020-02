Le showrunner de «Locke & Key» et «The Curse of Hill House» explique le lien entre les deux séries

Si vous avez un compte sur Netflix, ils vous auront déjà crié la promotion de ‘Locke & Key’, le nouveau phénomène potentiel de la plateforme de streaming. Après une décennie de développement et plusieurs annulations, l’adaptation de la série comique de Joe Hill et Gabriel Rodríguez a enfin vu le jour, avec Meredith Averill, coshowrunner de ‘The Curse of Hill House’, à la tête de son équipe créative aux côtés de Carlton Cuse Donc, il était inévitable que des comparatifs soient établis entre les deux séries Netflix, dont le scénariste américain a également voulu se prononcer.

Les protagonistes de «The Curse of Hill House» et «Locke & Key»

Alors que “ The Curse of Hill House ” montre le retour de la famille Crain dans la terrifiante maison qui donne le titre à la fiction, dans “ Locke & Key ”, le Locke déménage de Seattle à Matheson pour repartir de zéro dans la maison ancestrale du patriarche fraîchement tué. Deux regards sur le passé qui partagent l’idée du manoir surnaturel, dont Averill a fait état dans une interview accordée à Digital Spy: “Oui, il y a des similitudes dans le fait que la maison est un personnage, car Hill House est, et concerne une famille qui fait face à la culpabilité et au chagrin. ”

Cependant, pour le producteur exécutif, les similitudes ne vont pas au-delà. “Je crois que là se terminent les similitudes“, explique Averill, qui met en évidence la différence de styles entre les deux produits, car” The Curse of Hill House “parie sur plus de terreur psychologique et” Locke & Key “a un ton plus adolescent et brillant.” Mais vraiment J’espère que les gens l’accueilleront comme ils l’ont fait avec ‘Hill House’“, explique le scénariste.

L’importance du drame familial

Bien que les similitudes stylistiques soient réduites, Averill reconnaît que le crochet qui attire le public peut être le même: “L’un des plus grands compliments que j’ai reçus à propos de ‘Hill House’ était que les gens sont venus en attendant une série de terreurs, et ont été surpris par la profondeur émotionnelle“Le coshowrunner des deux titres s’attend donc à ce que l’histoire se répète avec” Locke & Key “:” C’est une série fantastique, mais il y a beaucoup d’émotion derrière l’histoire de cette famille. J’espère que les gens ressentent la même chose pour eux que pour les Crains.”

