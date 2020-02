Le showrunner de Netflix fait allusion à plus avec de nouveaux acteurs Kovacs – HITC

Altered Carbon saison 2 est arrivé sur Netflix, mais le spectacle reviendra-t-il pour la saison 3?

Netflix a acquis une réputation de créateur de drames à gros budget qui poussent le bateau vers des territoires que de nombreuses chaînes de télévision traditionnelles n’exploreraient pas.

Au cours des dernières années, nous avons vu des choses comme Stranger Things et The Witcher exploser en popularité et maintenant les fans ont un autre spectacle à faire.

Altered Carbon est arrivé sur Netflix en février 2018 et maintenant, en février 2020, la deuxième saison tant attendue de l’émission est enfin arrivée.

Cependant, le drame cyberpunk a radicalement changé depuis la dernière fois que nous l’avons vu dans la saison 1.

Altered Carbon saison 2

Joel Kinnaman a joué le rôle de Takeshi Kovacs dans la saison 1 de Altered Carbon, mais ce nouvel épisode voit Anthony Mackie de la renommée Marvel MCU jouer le rôle.

Cela vient après que la conscience de Kovacs a été transférée dans une nouvelle manche ou un nouveau corps pour vous et moi.

Contrairement à la plupart des émissions Netflix, Altered Carbon a mis du temps à revenir pour une deuxième saison.

Après l’arrivée du premier lot d’épisodes en février 2018, la nouvelle saison a pris deux ans pour emboîter le pas, mais est finalement sortie le 27 février 2020.

Naturellement, les fans ne perdront pas de temps à binge la série et des questions sur une éventuelle saison 3 vont sûrement émerger.

Y aura-t-il une saison 3?

Non confirmé.

Au moment d’écrire ces lignes, en février 2020, il n’a pas été confirmé si Altered Carbon reviendrait sur Netflix pour une troisième saison.

Cependant, la saison 2 n’a été annoncée qu’en juin 2018, quatre mois après l’arrivée de la première saison, il y a donc beaucoup de temps pour que l’émission soit renouvelée.

Le showrunner d’Altered Carbon fait allusion à plus

Bien qu’il n’y ait peut-être pas de plans officiels pour plus de carbone modifié au moment de la rédaction, la showrunner de la série, Alison Schapker, a laissé entendre qu’il pourrait y avoir plus à venir à l’avenir.

S’adressant au Hollywood Reporter et cité dans Bustle, Schapker a déclaré: «si nous faisons bien notre travail», les fans auraient «Kovacs joué par un autre acteur, puis un autre acteur et ensuite un autre acteur» au cours de plusieurs saisons alors que sa conscience est transférée aux manches de plus en plus récentes.

Ce sera fascinant de voir dans quelle direction Altered Carbon prendra la prochaine étape si en effet il revient pour la saison 3.

Jusqu’à ce que nous en apprenions plus, les saisons 1 et 2 de Altered Carbon sont disponibles en streaming sur Netflix.

Dans d’autres nouvelles, la saison 2 de Gentefied est-elle confirmée? Les fans font l’éloge du nouveau bijou Netflix!