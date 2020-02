Le Sif de Jaimie Alexander revient-il pour la série Loki de Tom Hiddleston?

Jaimie Alexander pourrait avoir fait allusion à un retour en tant que Lady Sif dans la série Loki de Tom Hiddleston à Disney Plus.

Un premier aperçu de Loki de Tom Hiddleston a fait ses débuts lors du spot télévisé Marvel Studios-Disney Plus lors du Super Bowl la semaine dernière. Avec la production en cours sur la série Disney Plus, on ne sait pas grand-chose sur Loki à part God of Mischief de Tom Hiddleston qui joue avec le temps et Owen Wilson potentiellement dans la série.

Jaimie Alexander a été vu pour la dernière fois comme Lady Sif dans Thor: The Dark World. Cependant, Jaime Alexander a également fait une apparition en tant que Lady Sif dans Agents of S.H.I.E.L.D. sur ABC. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Lady Sif de Jaimie Alexander pourrait obtenir sa propre série Disney Plus, mais elle pourrait également apparaître dans Loki de Tom Hiddleston. Lors d’une récente séance de questions-réponses sur Instagram, Jaimie Alexander a répondu à une question d’un fan sur la possibilité de monter à cheval et de brandir à nouveau une épée:

“Oui, il était une fois que je pouvais le faire et je devrais peut-être le refaire à l’avenir, alors j’espère que je n’ai pas perdu ce cadeau.”

Jaimie Alexander a également dévoilé un projet secret sur lequel elle travaille ensuite:

«Sur quoi je travaille maintenant? Je souhaite pouvoir vous le dire, mais je cesserais probablement d’exister, ne pensez-vous pas, si je disais vraiment ce que je viens de dire, donc je ne peux pas vous le dire les gars mais merci de demander quand même! “

Vous pouvez regarder une vidéo de Jaimie Alexander répondant à la question ci-dessous avec l’aimable autorisation de Reddit:

Jaimie Alexander taquine le retour de Sif? de marvelstudios

Pensez-vous que Jaimie Alexander reviendra en tant que Lady Sif dans Loki de Tom Hiddleston ou Thor: Love and Thunder de Chris Hemsworth? Voulez-vous voir une série Lady Sif Disney Plus? Sound-off dans la section commentaires!

Marvel Studios développe plusieurs spectacles pour Disney Plus, notamment The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, What If…?, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight et She-Hulk. Le Falcon and Winter Soldier est actuellement la première série Marvel Studios à faire ses débuts sur Disney Plus. Voici le synopsis de Loki:

Dans «Loki» de Marvel Studios, le méchant mercurial Loki (Tom Hiddleston) reprend son rôle de Dieu du mal dans une nouvelle série qui se déroule après les événements de «Avengers: Endgame». Kate Herron dirige et Michael Waldron est le scénariste en chef . Débuts sur Disney + l’année prochaine – 2021.

Loki devrait faire ses débuts sur Disney Plus au début de 2021. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant la série Loki de Tom Hiddleston et le retour potentiel de Jaimie Alexander en tant que Lady Sif dans l’univers cinématographique Marvel!

Sources: Instagram, Reddit

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.