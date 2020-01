Le signe de l’oasis Alba Flores, qui prend ses fonctions de Saray

Le tournage de «Vis a Vis: l’oasis» est sur le point de se terminer mais les responsables en ont gardé une surprise que les fans apprécieront certainement la fiction réussie créée par Iván Escobar. La série produite par Globomedia (The Mediapro Studio) pour FOX Espagne mettra en vedette la participation de l’actrice Alba Flores. L’interprète qui a donné vie au charismatique Saray en toutes saisons de la série originale, diffusée sur Antena 3 et le thème du paiement, fera partie de cette suite et le fera pour finalement écarter son personnage.

Alba Flores dans «Vis a vis»

Pour l’instant, nous ne connaissons pas le nombre d’épisodes exacts dans lesquels nous pouvons voir le protagoniste de «The House of Paper» sur Netflix, car les responsables de «Vis a vis» affirment qu’il s’agit une “collaboration” dans laquelle elle “portera à nouveau le singe jaune” et dans laquelle elle partagera des scènes avec Zulema (Najwa Nimri). À quoi ressemblera ce camée? Il existe deux théories claires possibles. D’une part, l’intrigue de son personnage pourrait être placée dans le présent et donc, on connaîtrait la destination finale de Saray et de l’autre, ils pourraient simplement être Flashbacks dans lesquels on voit comment son départ de Cruz del Norte a été et comment il a fini par fonder sa propre famille car dans l’épilogue de la série originale, nous le voyons avec sa fille et sa femme vivant joyeusement loin de la prison.

Ce sera «Vis a vis: l’oasis»

Avec «Vis a vis: l’oasis», les créateurs de fiction disent au revoir à jamais à Maca et Zulema. Bien que dans le résultat de «Vis a vis», nous avons vu comment les deux sont devenus des voleurs professionnels, FOX Espagne et Globomedia (The Mediapro Studio) ont voulu raconter ce qui s’est passé juste après ces scènes; Ici, nous connaîtrons le vrai destin des deux. De cette façon, l’univers «Vis a vis» se développe, puisque Cette suite se déroule en dehors des limites de la prison bien connue et le fait avec de nouveaux protagonistes qui accompagnera Maca et Zulema dans leur nouvelle aventure.

Les deux sont convaincus que le moment est venu de terminer leur carrière criminelle et ils le feront avec un grand coup final: le vol d’une tiare de diamant à la fille d’un important narco mexicain. Pour ce faire, ils seront accompagnés d’une nouvelle bande de voleurs parmi lesquels se retrouvera le charismatique Goya, personnage incarné par Itziar Castro. Tous ensemble, ils infiltreront le mariage et tenteront d’exécuter leur coup; bien que tout semble indiquer qu’ils n’auront rien de facile. Seront-ils indemnes du vol et ce sera leur résultat final?

