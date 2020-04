Le smartphone qui a tout ce dont vous avez besoin

Avez-vous déjà consulté l’intégralité du catalogue Netflix? Avez-vous déjà écouté votre playlist sur Spotify 34 fois? Eh bien ici, nous vous aidons un peu: Saviez-vous que sur les deux plateformes, vous pouvez trouver du contenu exclusif?

L’Union fait la force

Le 11 février, Samsung a officiellement lancé sa dernière gamme de smartphones: le Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra. Bien que la marque sud-coréenne nous ait déjà habitués à son innovation et à sa qualité incontestable, au fil des années, elle continue de se surpasser en obtenant des alliés et partenaires clés les plus pertinents et fonctionnels pour ses utilisateurs, nous donnant des avantages qu’aucune autre marque n’a et en nous donnant des fonctionnalités intégrées à celles-ci que nous n’avions vues que dans les films les plus futuristes. Eh bien, l’avenir est arrivé.

Google

C’est un allié et un vétéran de Samsung. Si vous êtes un utilisateur d’un Galaxy, vous savez que vous avez l’avantage que plusieurs applications Google sont déjà intégrées dans le téléphone portable, comme Google Maps ou YouTubeMais l’innovation va encore plus loin lorsqu’il existe même des raccourcis ou des boutons qui les rendent encore plus faciles à porter.

Nous parlons Google Duo, l’application permettant de passer des appels vidéo qui est désormais intégrée au clavier de la nouvelle gamme de Galaxy S20, vous donnant littéralement la possibilité d’utiliser cette fonctionnalité avec un seul bouton, sans avoir besoin de télécharger quoi que ce soit supplémentaire ou de faire plus de tapotements. Vous venez d’ouvrir votre clavier et votre boom! vous êtes prêt pour votre vidéoconférence.

Spotify

Spotify a commencé son alliance avec Samsung en 2018, mais en 2020, les choses deviennent personnelles (* insérer le mème du film d’action ici *). Si vous venez d’acheter votre Samsung Galaxy S20 et vous avez le Buds +, l’assistant Samsung, Bixby, a une intégration automatique avec votre compte Spotify, car ils sont non seulement liés, mais un petit bouton est déjà intégré dans le casque vous mettez donc automatiquement Spotify.

Si vous écoutiez déjà quelque chose, continuez à lire cette piste, mais si vous venez de l’activer pour vous donner du pouvoir dans ce Home Office, il recommande quelque chose de nouveau. Entièrement personnalisé et en fonction de vos goûts, Bixby, en appuyant simplement sur le bouton de vos Buds + quelques secondes, vous recommande quelque chose pour vous. Si vous ne l’aimez pas, maintenez le bouton enfoncé pendant quelques secondes et suivez les recommandations. De plus, Spotify est désormais également intégré au clavier de votre Samsung, afin que vous puissiez partager votre nouvelle découverte avec vos amis.

Eh bien maintenant, dites-moi comment je trouve du contenu exclusif sur Netflix

La nouvelle gamme de Galaxy possède jusqu’à présent l’appareil photo le plus puissant sur un smartphone. Cela fait de son allié parfait le géant du streaming dans le monde: Netflix. Bien sûr, ce n’est qu’un avantage pour les utilisateurs de la nouvelle gamme Galaxy.

Dans l’ensemble, Netflix et Samsung ont créé du contenu exclusif entièrement enregistré avec leur appareil photo; Entrevues, coulisses et écoute de l’Amérique latine, Narcos: contenus du Mexique, Sintonía et Élite. Cette intégration est en cours de développement pour cette année, alors gardez un œil sur Samsung Newsroom pour savoir quand vous pouvez accéder à ce contenu.

Les raisons sont nombreuses pour que, si vous n’avez toujours pas votre Samsung Galaxy S20, vous puissiez obtenir le vôtre. Ce n’est que le début de l’avenir, car si nous avons quelque chose de très clair, c’est que La sécurité et la confiance que les entreprises de télécommunications doivent représenter aujourd’hui sont inestimables.

Avec Knox et ses autres applications de sécurité natives, vous pouvez rester tranquille qu’il n’y a pas de meilleur compagnon pour enregistrer vos meilleurs moments, photos, vidéos ou même les fichiers de votre travail qui sont très importants, ce Home Office.