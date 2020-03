Le soleil est l’antidépresseur naturel le plus efficace contre la tristesse

La carence en vitamine D est l’un des facteurs à l’origine du déséquilibre de la psyché et le soleil peut le résoudre.

Nous avons discuté de l’extraordinaire capacité d’exposition au soleil ou à une autre exposition à la lumière vive pour augmenter en profondeur la production de sérotonine, un produit chimique du cerveau qui est un puissant stimulateur d’humeur. Les recherches les plus remarquables sur ce sujet ont été menées par le Dr Gavin Lambert et ses collègues en Australie. Ils ont mesuré les niveaux de sérotonine en réponse à différents degrés de lumière vive.

Pour ce faire, ils ont prélevé des échantillons de sang dans les veines jugulaires internes de 101 hommes et comparé la concentration de sérotonine dans le sang avec les conditions météorologiques et les saisons. Les résultats ont été remarquables: les hommes qui ont été mesurés un jour très lumineux ont produit huit fois plus de sérotonine que ceux qui ont été mesurés un jour nuageux et triste. Ils ont également observé que l’effet de la lumière vive était immédiat et qu’il n’y avait pas de restes pendant la nuit. Les niveaux de sérotonine étaient également sept fois plus élevés en été qu’en hiver.

Et les médicaments?

Les antidépresseurs les plus populaires agissent également en maintenant des niveaux élevés de sérotonine, mais il y a des effets secondaires alarmants. La Food and Drug Administration (FDA) indique que les antidépresseurs appelés inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) peuvent augmenter la dépression dans certains cas et provoquer des pensées suicidaires. Certaines des marques concernées sont Paxil, Lexapro, Prozac, Effexor, Zoloft, Wellbutrin, Luvox, Celexa et Serzone, bien que la FDA répertorie 34 médicaments.

La FDA répertorie plusieurs avertissements et instructions supplémentaires concernant ces médicaments:

Les antidépresseurs augmentent le risque de pensées et de comportements suicidaires (suicide) chez les enfants et les adolescents atteints de TDM (trouble dépressif majeur) et d’autres troubles psychiatriques.

Toute personne envisageant d’utiliser un antidépresseur chez un enfant ou un adolescent pour toute utilisation clinique doit équilibrer le risque de suicide accru avec le besoin clinique.

Les patients qui commencent un traitement pour détecter une aggravation clinique, un suicide ou des changements de comportement inhabituels doivent être étroitement surveillés.

Il faut conseiller aux familles d’observer attentivement le patient et de contacter le prescripteur.

Comment le soleil influence-t-il?

Le manque d’exposition au soleil dans certains pays nordiques est l’une des principales causes de dépression chez les habitants, dans la mesure où pendant plusieurs hivers, on leur prescrit des doses de vitamine D de trois mois pour lutter contre les effets physiques causés par l’absence du soleil.

La carence en vitamine D présente également des symptômes qui incluent des douleurs musculaires osseuses, des troubles cognitifs chez les personnes âgées, un asthme sévère chez les enfants et des infections respiratoires et gastriques invalidantes.

Puis-je seulement obtenir de la vitamine D avec le soleil?

La carence en vitamine D ne peut pas être combattue avec de la nourriture, car ils ne contribuent pas aux quantités nécessaires pour équilibrer notre système. Il ne peut donc être traité qu’en l’ingérant dans sa version synthétique. La vitamine D est très difficile à obtenir par les aliments, car elle ne se trouve que dans les poissons gras, certains champignons et le soja biologique. Cependant, le moyen le plus efficace est sans aucun doute le soleil, car il est produit photochimiquement dans la peau à partir du 7-déhydrocholestérol.

Avantages du soleil contre la dépression.

L’exposition de tout le corps au soleil pendant une demi-heure peut nous aider à produire entre 10 000 et 20 000 unités de vitamine D, en raison d’une réaction aux rayons ultraviolets.

La meilleure façon de profiter des bienfaits du soleil en plus de lutter contre la dépression est de sortir au parc, de faire de courtes promenades, de lire ou de faire tout type d’activité qui vous permet de recevoir les rayons du soleil pendant un certain temps et d’éviter ainsi une carence en vitamine D. , en plus de ce type d’activités, aidez-vous à vous distraire des pensées tristes tout en recevant une dose de bonheur solaire. Partagez ce remède naturel contre la dépression.

