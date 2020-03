Le sombre récit psychologique de l’âge vous emmènera au «Nevrland» ce mois-ci [Trailer]

À la suite de son festival, Gregor SchmidingerPremière fonctionnalité de Nevrland est publié ce mois-ci par Wolfe Video, nous avons appris aujourd’hui, en direction des services de streaming sur 24 mars.

Le «drame sombre, sexy et psychologique de la maturité» sera disponible sur WolfeOnDemand.com, Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play, Vudu et FandangoNOW.

«Nevrland est une histoire qui traverse les domaines de la réalité et de la fantaisie alors qu’un jeune homme gay, Jakob, 17 ans, utilise un site de chat pour se connecter et rencontrer d’autres hommes gays de son âge. Lorsqu’il se connecte avec la séduisante Kristjan, Jakob commence un voyage de découverte de soi en faisant un «voyage» dans le monde fantastique du Nevrland. »

«Jakob est aux prises avec une anxiété paralysante. Jakob se réfugie sur Internet, où il rencontre l’artiste de 26 ans, Kristjan, sur un site de cam-chat. Coincé entre réalité et fantaisie, jeunesse et âge adulte, le processus flou d’éveil sexuel de Jakob est un voyage psychédélique de séquences hallucinantes chaudes et étranges de désir et de folie qui vous amèneront au bord de votre siège. »

Le communiqué de presse déclare: “Neverland a gagné des éloges significatifs de la part des critiques et du public, notant que les débuts en tant que réalisateur de Gregor Schmidinger sont dans la veine de Dario Argento et Stanley Kubrick.”

Simon Früwirth étoiles aux côtés Paul Forman et Josef Hader.

Découvrez la bande-annonce officielle ci-dessous.