Le sommet de Tajín commence aujourd’hui un nouveau cycle avec un large programme d’activités gratuites

▲ Aspect du spectacle son et lumière Vive Tajín, lors d’une des précédentes rencontres Photo Roberto García Ortiz

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Vendredi 13 mars 2020, p. 8

Depuis plus de deux décennies, le Festival Cumbre Tajín a signifié l’émancipation du peuple Totonaca, à l’abri des savoirs ancestraux, de la ville sacrée et de ses mythiques prospectus Papantla.

Ce vendredi commence un nouveau cycle de 20 semelles, au cours duquel la transmutation de cette rencontre est attendue, en plus de faire connaître la culture de Totonacapan au monde et de favoriser l’éveil du mexicain que nous portons à l’intérieur, a expliqué Xochitl Arbesú, chef du secrétariat du Tourisme et de la Culture de Veracruz.

Le festival, dans sa 21e édition, se démarque par les activités gratuites, pour la première fois, ainsi que par le programme abondant d’événements artistiques et culturels, qui a commencé il y a quelques jours avec une série de cérémonies dirigées par des médecins traditionnels et les grands-parents, sages guides du peuple totonaca.

Au cours de ces années, a poursuivi l’officiel, les personnes d’origine ont également bénéficié d’une visibilité, c’est-à-dire qu’elles ont été amenées à voir que le fait d’avoir leurs racines est un privilège; De plus, le Centre for Indigenous Arts a été créé dans le parc Takilhsukut, un endroit où la communauté apprend les traditions et les valeurs de cette culture.

Viens te réveiller

Cette année, Cumbre Tajín porte la devise Venez vous réveiller, c’est-à-dire, voici votre conscience; Cet aspect est important pour les Totonacas, car ils partent du concept que chacun a un don: danser, travailler avec les gens ou parler.

L’idée, a déclaré Arbesú, est que chacun des visiteurs vienne découvrir et éveiller ce cadeau, mais accompagné de musique, de danses, de rituels des flyers Papantla et de cérémonies impressionnantes.

Le festival du sommet de Tajín aura lieu de ce vendredi à dimanche dans le parc Takilhsukut, avec des activités étendues à Poza Rica et des visites de la zone archéologique de Tajín. Il y aura un programme multiculturel et d’innombrables ateliers, spectacles gastronomiques, conférences académiques, présentations éditoriales, théâtre et séances de guérison dans la soi-disant niche de purification.

Les concerts commencent ce vendredi soir dans le parc Takilhsukut avec des performances de Ximena Sariñana, Lila Downs, Recoveco et Regina Orozco; Kinky, Sak Tzevul, Sonnex et Alex Midi seront samedi et Sonex, Taylor Díaz, Jenny et The Mexicats dimanche. À Poza Rica, le Groupe Cañaveral sera présenté samedi avec Emir Pabón.

Lundi, a expliqué Xóchitl Arbesú, le programme prolongé se poursuivra, qui se terminera le 21 mars, avec la cérémonie d’équinoxe, sur le site préhispanique.

Les attractions touristiques

Il a ajouté qu’il existe un “module touristique spécial pour ceux qui souhaitent connaître le parc ou la zone archéologique, mais aussi pour qu’ils puissent faire diverses visites dans la région de Totonacapan, visiter les plages, les villes et goûter leur gastronomie”.

Cette année, la transmutation de Cumbre Tajín commence parce que, pour la première fois, la communauté est prise en compte, qui a décidé où prendre cette réunion, qui n’est pas seulement des Totonacs, n’est pas seulement musicale, mais est un festival Identité mexicaine.

En d’autres termes, Cumbre Tajín se transforme en quelque chose de complètement indigène.

.