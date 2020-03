Le soutien d’Amazon est annoncé pour le lancement européen de Disney +

Avec la première vague de pays européens obtenant Disney + le 24 mars. Amazon a officiellement annoncé que Disney + serait disponible sur leurs appareils.

Cette annonce aurait probablement été faite lors de l’événement de lancement «européen» prévu aujourd’hui, qui a été annulé en raison des craintes concernant le coronavirus.

Les appareils Amazon pris en charge incluent: les appareils de diffusion en continu Fire TV, tels que Fire TV Stick ou Fire TV Cube, et les tablettes Fire compatibles.

Fire TV facilite la recherche et la découverte de contenu Disney + avec Alexa. À l’aide de la télécommande Alexa Voice incluse avec votre Fire TV, Fire TV Cube avec Alexa intégré ou un appareil Echo couplé, vous pouvez ouvrir l’application en disant «Alexa, ouvrez Disney +». Vous pouvez également lancer facilement du contenu spécifique exclusivement disponible dans Disney + – dites simplement «Alexa, regarde [name of show]”. La fonction de recherche universelle de Fire TV vous permet de trouver facilement les émissions ou les films que vous recherchez.

Vous ne savez pas exactement ce que vous voulez regarder? Essayez de dire quelque chose comme «Alexa, trouve des films Star Wars». Le contenu Disney + apparaîtra désormais dans ces recherches.

Allez-vous regarder Disney + sur votre appareil Amazon?

