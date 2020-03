Le Space Jam 2 de LeBron James dit que sa date de sortie sera maintenue

La superstar de la NBA, LeBron James, a déclaré que son prochain film, Space Jam 2, maintiendrait sa date de sortie malgré la pandémie de coronavirus.

La pandémie de coronavirus a affecté l’industrie du divertissement d’une manière qui ne peut être décrite que comme sans précédent. Les productions de films et d’émissions de télévision ont été fermées, les acteurs ont été infectés et les dates de sortie de plusieurs films ont été repoussées. Mais Lebron James semble confiant que son prochain film Space Jam maintiendra sa date de sortie.

Lors d’une récente interview sur le podcast Road Trippin, LeBron James a discuté du coronavirus et de ses effets sur Space Jam 2. Il semblait confiant que Space Jam 2 serait toujours publié en juillet 2021, mais a admis que la production du film avait ralenti:

“Space Jam doit toujours sortir en juin 2021. Nous sommes donc plutôt bien. Et beaucoup de choses en ce moment sont de l’animation, donc être à l’intérieur est vraiment génial pour nous. Nous sommes donc toujours en marche. Comme tout dans le monde, tout est un peu ralenti, mais nous sommes toujours sur la bonne voie. J’attends ça avec impatience. Pendant ce temps, je souhaite que nous puissions le publier maintenant, mec, et donner aux gens des choses à regarder dans leurs ménages. Mais nous avons eu jusqu’à l’année prochaine, l’été prochain. Nous en sommes ravis. “

Que pensez-vous tous des commentaires de LeBron James? Pensez-vous que Space Jam 2 maintiendra sa date de sortie? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Réalisé par Malcolm D. Lee à partir d’un scénario écrit par Ryan Coogler et Sev Ohanian, Space Jam 2 étoiles LeBron James, Sonequa Martin-Green comme Savannah James, Ceyair J. Wright comme LeBron “Bronny” James Jr et Don Cheadle. Coogler est également à bord en tant que producteur aux côtés de LeBron James sous son label SpringHill Entertainment, Duncan Henderson, et Maverick Carter de SpringHill. Les producteurs exécutifs incluent Justin Lin, Sev Ohanian et Jamal Henderson.

Space Jam 2 devrait sortir en salles le 16 juillet 2021. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant le film LeBron James!

Source: Podcast Road Trippin

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!