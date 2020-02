Le spécial de la réunion des Amis sera diffusé sur HBO Max

Depuis quelques mois, les fans sont enthousiasmés par la possibilité d’une spéciale qui rassemble l’ensemble du casting et maintenant, selon un rapport Variety, C’est un fait qui va se produire.

La spéciale, qui n’a toujours pas de titre, sera diffusée sur HBO Max et il est préférable que le casting entier soit confirmé, et comment ils pourraient refuser l’opportunité, si chacun d’eux (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer) recevront au moins 2,5 millions de dollars pour ce retour.

De plus, et si cela ne suffisait pas, tous les épisodes de Friends seront disponibles sur la plateforme le premier jour avec le spécial. Et cela doit être un crochet définitif pour HBO Max pour attirer des millions de fans de la populaire série des années 90.

Le rapport souligne que le chapitre coûtera 20 millions de dollars au total et que David Crane et Mara Kauffman, créateurs de la série, seront également de retour pour ce projet.

Nous ne pouvons pas oublier que Netflix a aidé à garder le programme dans l’esprit des téléspectateurs et que cela a créé une demande encore plus.

Êtes-vous enthousiasmé par la spéciale Friends?

