Le spécial vacances de Star Wars a de tels sites à vous montrer

J'ai regardé Offre spéciale vacances Star Wars pour la première fois le 17 novembre 1978, la seule et unique fois où il a diffusé, quand il a heurté les épisodes de L'incroyable Hulk et Wonder Woman sur CBS. J'avais sept ans et je m'en souviens de trois choses: je me souviens Bea Arthur chant dans la Mos Eisley Cantina. Je me souviens de m'être senti profondément affecté lorsqu'un officier impérial arrache la tête de l'animal en peluche de l'enfant Wookiee Lumpy et jette le jouet vers le bas. C'était inquiétant. Et je me souviens d'extraits de Han Solo et Chewbacca dans le cockpit du Millennium Falcon. Il ne reste rien à côté.

Si seulement c'était tout ce qu'il y avait de spécial. En fait, bien que vous puissiez maintenant trouver le Offre spéciale vacances Star Wars sur YouTube, pendant de nombreuses années, le téléfilm d'une heure et trente-sept minutes était si difficile à trouver qu'il était facile d'imaginer que cela ne s'était jamais produit. Toutes les personnes impliquées étaient (et sont) conscientes qu'elles avaient un produit désastreux sur les mains, et je pense que le spectacle propose plusieurs leçons sur la façon dont les idées peuvent aller de manière spectaculaire. En fait, je crois que quiconque aime la narration devrait le regarder juste pour comprendre que lorsque les gens disent des choses folles comme Catwoman était le pire film de tous les temps, ils se trompent. Catwoman est Citoyenne Kane par rapport à cela. Paul Lynde incroyablement horrible 1976 Spécial Halloween est beauté américaine par rapport à cela.

le Offre spéciale vacances Star Wars a de tels sites à vous montrer. Quels sites? Pourquoi:

Wookiees gémissant. Le spécial est essentiellement deux choses: une émission de variétés de numéros musicaux et de sketchs, et une histoire de cadre de la famille de Chewbacca, à la maison pour le jour de la vie – Wookiee Christmas, en gros Tarzan-style cabane dans les arbres pendant qu'ils attendent Chewbacca et espèrent que les troupes impériales stationnées sur la planète découvriront qu'elles sont des rebelles contre l'Empire. Mais cela semble intéressant. Principalement, ils se promènent d'avant en arrière, gémissant dans les bruits confus de Chewbacca. La plupart du spectacle est juste ça. Si vous coupez les sketchs et la musique, je pense que vous avez une heure de Wookiees errant dans les deux sens sur un plateau. C'est le glas de la mort. Je repense à 1978 et je ne peux pas croire que ma famille ait siégé pour cela. Porno VR inconfortable. En tant que variété spéciale, le spectacle serait pardonné d'avoir fait venir Diahann Carroll sur une chanson pop. Mais le morceau menant à la chanson est très étrange. Itchy, un Wookiee si laid dans la conception qu'il est difficile d'avoir à regarder pendant près de deux heures, reçoit en cadeau un ensemble VR qui lui permet d'évoquer une femme – Diahann Carroll – pour lui dire des choses sexy comme «mm nous sont excité, n'est-ce pas? "Il n'y a pas moyen que ce morceau-au milieu de ce qui est essentiellement une émission de famille comme Donny et Marie—a bien atterri. (Soit dit en passant, Donny et Marie ont fait leur propre épisode de Star Wars en 1977, et c'est aussi difficile à regarder, mais toujours bien mieux que cela.) Un dessin animé sur Boba Fett. C'est vraiment très bon. Le fidèle Wookiee est un dessin animé, présenté comme quelque chose que le fils de Chewbacca regarde Lumpy, qui présente le personnage de Boba Fett. Le style d'animation, de Nelvana Ltd., ressemble à quelque chose de Moebius sur Heavy métal Il dure neuf minutes et vous devriez le regarder. Plus de numéros musicaux: Bea Arthur chante dans la Mos Eisley Cantina. Pourquoi? Qui sait. Au moment où nous arrivons à sa chanson, nous avons regardé un "sketch" sans humour de dix minutes qui n'est vraiment qu'une introduction à la chanson. Jefferson Starship joue sur une machine VR. Un tas d'acrobates jouent dans un hologramme. Et ça continue. Et enfin, Carrie Fisher chante une chanson terrible, terrible au rythme de la Guerres des étoiles Art Carney. La star de l'évasion de Les jeunes mariés joue le commerçant Saun Dann, un ami des Wookiees et un rebelle. Il n'est en fait pas mauvais parce qu'il fait de son mieux avec son matériel et semble capable de fonder ses lignes dans la réalité. Il est le seul qui semble penser que l'Empire allant de maison en maison à la recherche de rebelles serait assez effrayant.

En 1978, je me suis souvenu de ces choses qui ont brûlé dans mon cerveau: le Faucon, un enfant perd son jouet, la Cantina. Le reste était perdu. Pour un adulte, ce spectacle serait une torture. C’est un excellent exemple d’une personne qui ne s’arrête pas pour demander: «Que faisons-nous? Nous devons recommencer. »

Nous avons discuté de la spéciale dans un épisode du Castle of Horror Podcast. Que vous regardiez le spécial dépend de vous, mais écoutez-le.

Ecoute maintenant:

Écoutez sur YouTube:

Vous pouvez également consulter le Star Wars Holiday Special dans son intégralité. Ou regardez simplement les pauses publicitaires, qui vous en apprendront moins, mais seront honnêtement plus amusantes.

