Le spectacle a-t-il besoin d’un autre co-organisateur conservateur?

Si vous gardez le score à The View, vous vous rendez compte que le spectacle a baissé d’une voix conservatrice depuis le départ d’Abby Huntsman. Compte tenu de la sortie de Huntsman le 17 janvier, cela signifie que cela fait six semaines avec un seul républicain à temps plein.

Mais cela ne signifie pas que The View a manqué d’opinions conservatrices. Ana Navarro, la co-animatrice invitée républicaine populaire, est apparue fréquemment dans l’émission depuis le départ de Huntsman. Bari Weiss, la rédactrice d’opinion du New York Times qui vise à dénoncer l’antisémitisme à gauche, a fait sa propre apparition en février.

Pendant ce temps, les téléspectateurs n’ont pas eu besoin d’entendre des co-hôtes qui s’identifient comme républicains pour obtenir des prises conservatrices. Whoopi Goldberg, Joy Behar et Sunny Hostin ont tous passé une partie de 2020 à frapper des candidats progressistes à la présidence.

En bref, pour une émission qui atteint un public qui représente près des deux tiers des démocrates, les téléspectateurs reçoivent déjà beaucoup de contenu conservateur sur The View.

“The View” n’a pas de co-hôtes qui soutiennent les candidats progressistes

“The View” – L’ancien maire de New York Michael Bloomberg est l’invité aujourd’hui, le 15 janvier 2020. | Jeff Neira / ABC via .

Depuis l’élection de Donald Trump, The View a acquis la réputation d’être un programme très libéral. Après tout, la série n’a présenté aucun substitut vocal de Trump parmi ses cinq co-hôtes. Bien que Huntsman et Meghan McCain aient souvent soutenu la politique de Trump, aucun ne l’a pleinement embrassé en tant que politicien.

Bien sûr, c’est ce que la plupart du pays a ressenti depuis que Trump a pris ses fonctions. (Les notes d’approbation de Trump ont atteint des creux historiques tout au long de sa présidence.) Mais une fois que la primaire démocrate a commencé sérieusement, il est clair que personne à The View ne soutient les politiques progressistes.

Dès que le nom de Bernie Sanders est évoqué, ce n’est qu’une question de temps avant que Hostin, un démocrate pro-vie, ne demande comment Sanders “va payer” des politiques comme Medicare for All et les frais de scolarité gratuits.

Pendant ce temps, le mépris de Whoopi pour les taux d’imposition élevés a rendu Elizabeth Warren impopulaire sur The View. Le 26 février, Whoopi a passé un certain temps à avertir Warren de «faire très attention» lors de l’attaque de Michael Bloomberg. Et Whoopi n’était pas le seul à défendre Bloomberg.

Centristes et indépendants séduisent les dames de «The View»

LA VUE – 17/01/20 – Fin de la course d’Abby Huntsman sur “La Vue”. | Paula Lobo / ABC via .

Si vous cherchez quelqu’un capable d’unir les dames de The View, ce candidat est Joe Biden. Le charme de la vieille école et l’approche du retour à la civilité de Biden (un modéré) ont séduit tout le monde autour de la table. (Biden est la seule démocrate que McCain envisagerait avant d’écrire dans un républicain.)

Au-delà de Biden, le candidat qui a obtenu beaucoup d’amour des co-hôtes de The View est Bloomberg, l’ancien maire républicain milliardaire de New York. (Bloomberg a changé son parti politique pour indépendant lors de son deuxième mandat, en 2007.)

Le 26 février, après que Whoopi a déclaré que Warren devrait faire attention à l’attaque de Bloomberg, Behar a fait valoir que Bloomberg s’était excusé pour les politiques impopulaires (y compris l’arrêt et la fouille) de son passé. Hostin, qui a fait griller Amy Klobuchar sur son dossier de procureur 13 jours plus tôt, a déclaré que Bloomberg avait «expié» ses politiques passées.

Alors, qui a besoin de plus de conservateurs lorsque les co-hôtes actuels rejettent les politiques progressistes et défendent Mike Bloomberg? Non. The View a pris un virage brutal cette saison, et il n’y a rien de libéral à ce sujet.

Voir aussi: «The View»: pourquoi Meghan McCain se comparerait-elle à Alexandria Ocasio-Cortez?