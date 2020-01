Le spectacle de Rachel Maddow attire un public record avec l’interview de Lev Parnas

HISTOIRES CONNEXES

Le sit-in exclusif de Rachel Maddow avec le controversé Lev Parnas a livré mercredi soir la plus grande audience de son programme MSNBC éponyme.

L’interview de Rachel Maddow Show avec l’associé de Rudy Giuliani a attiré 4,5 millions de téléspectateurs au total, ce qui représente un record historique pour le programme de 11 ans et demi. Maddow a ainsi devancé Hannity, son rival de Fox News, par 800 000 téléspectateurs, tout en triplant l’audience de CNN sur la plage horaire.

L’entretien qui a fait la une des journaux de Parnas comprenait des allégations contre des membres de l’administration Trump, notamment que le président lui-même savait «exactement» ce que faisait Giuliani en Ukraine. Parnas a également affirmé que le vice-président Mike Pence n’avait pas assisté à l’inauguration en mai 2019 du président ukrainien Volodymyr Zelensky parce que l’Ukraine n’avait pas annoncé, comme cela lui aurait été demandé, une enquête sur l’ancien vice-président Joe Biden.

À la sortie de Maddow, The Last Word With Lawrence O’Donnell et The 11th Hour With Brian Williams ont tous deux mené leurs créneaux horaires en audience totale.

