Le spectacle d’Obi-Wan retardé indéfiniment, l’équipage renvoyé chez lui

Certes, j’essaie de garder une lèvre supérieure rigide face à des nouvelles moins que stellaires mettant en vedette l’un de mes plus beaux amis Jedi préférés Obi Wan Kenobi, car sa série télévisée, qui devrait entrer en production cette année et faire ses débuts sur Disney Plus peu de temps après, a été retardée indéfiniment et l’équipage a été renvoyé chez lui.

Des rumeurs avaient commencé à circuler selon lesquelles les exploits post-vengeance des Sith du chevalier Jedi pourraient être menacés malgré des nouvelles positives, comme le scénariste de Drive Hossein Amini qui écrivait le script et Deborah Chow du Mandalorian entrant dans le fauteuil du réalisateur, tombant en place récemment. Cependant, il semble que les choses se soient arrêtées, les sources de Collider disant que tout est dû à Kathleen Kennedy, qui serait mécontente des scripts. Aucun calendrier n’a été donné quant à la reprise de la production de l’émission.

Ce n’est pas le premier projet Star Wars à rencontrer des problèmes de production avant ou à mi-parcours, bien sûr. Nous savons tous que le troisième acte entier de Rogue One a été repris et non par le réalisateur d’origine, nous savons que Phil Lord et Christopher Miller ont été licenciés de Solo à mi-chemin de la production, nous avons appris que The Rise of Skywalker a été réoutillé tard dans la jour et que Palpatine n’était même pas censé y être du tout.

Si rien d’autre, cette récente victime est juste plus de carburant sur le feu de la haine que beaucoup de gens ont pour la maison de la souris ruinant leur franchise bien-aimée. Je suis moi-même plus préoccupé par le monopole littéral du divertissement qu’ils se sont désormais assuré. De plus, Disney Plus, tout comme un service au niveau technique, est si bâclé et pauvre qu’il va juste pour vous montrer qu’ils se précipitent, se précipitent, se précipitent tout aussi vite qu’ils le peuvent. Ils rencontrent des problèmes en raison de leur manque de planification, puis ils coupent et courent.

Pauvre Ewan. Lui et Obi-Wan mérite mieux.