Le spectacle sous-estimé de l’univers DC est de retour – / Film

Harley Quinn est une série animée délicieusement sanglante et vulgaire qui sait vraiment comment envoyer le monde entier de Batman, et qui revient pour une deuxième saison. La série DC Universe présente la voix de Kaley Cuoco comme Harley Quinn, qui a depuis longtemps rompu avec le Joker et qui essaie de réussir seule dans le monde de la surveillance. Regardez la bande-annonce de la saison 2 de Harley Quinn ci-dessous.

Bande-annonce de la saison 2 de Harley Quinn

J’ai vraiment creusé la première saison de Harley Quinn. Je sais que DC Universe n’est pas le service de streaming le plus populaire, et je n’ai pas encore regardé leurs autres émissions originales. Mais Harley vaut vraiment le détour – c’est très drôle, et surtout, il ne se prend pas au sérieux – un problème qui afflige tant de divertissements liés à Batman depuis des années.

Dans la saison 1, Harley et le Joker se sont séparés et Harley a passé toute la saison à essayer de se frayer un chemin. Elle a mis sur pied sa propre équipe de méchants, composée de Clayface, Doctor Psycho et King Shark. La BFF Poison Ivy de Harley était là aussi, même si elle n’était pas officiellement dans l’équipe. La saison 1 s’est terminée avec la Ligue de justice bannie de la zone fantôme, Batman apparemment mort et Gotham dans un chaos total. La saison 2 reprendra les choses à partir de là, Harley se battant pour le contrôle de New Gotham avec d’autres méchants de la Legion of Doom. Cette saison présente de nouveaux personnages non vus dans la saison 1, comme Catwoman, exprimé par Sanaa Lathanet M. Freeze, ont exprimé Alfred Molina.

D’autres acteurs de la voix incluent Lac Bell, Diedrich Bader, Ron Funches, Tony Hale, Jason Alexander, J. B. Smoove, Alan Tudyk, Giancarlo Esposito, et Christopher Meloni. La saison 2 fait ses débuts sur DC Universe 3 avril.

Harley Quinn a abattu le Joker et Gotham City est enfin à elle pour la prise… quoi qu’il en reste. Gotham est devenu un désert désolé, laissé en ruine, suite à l’énorme tremblement de terre provoqué par l’effondrement de la tour de Joker. La célébration de Harley dans ce chaos nouvellement créé est interrompue lorsque Penguin, Bane, Mr. Freeze, The Riddler et Two Face unissent leurs forces pour rétablir l’ordre dans le monde criminel. S’appelant Injustice League, ce groupe empêche désormais Harley et son équipage de prendre le contrôle exclusif de Gotham en tant que meilleurs méchants de la ville.

Articles sympas du Web: