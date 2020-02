Le Spider-Man 3 de Tom Holland obtient un titre de travail officiel

Le titre de travail officiel de Spider-Man 3 de Tom Holland est un clin d’œil à la sitcom NBC classique Seinfeld.

Après que la première bande-annonce officielle de Morbius soit apparue pour connecter les films Sony Marvel avec Marvel Cinematic Universe et Spider-Man de Tom Holland, les fans ont désespérément voulu en savoir plus sur l’avenir de Peter Parker dans le MCU. Les fans n’auront pas à attendre trop longtemps pour plus de détails sur l’avenir du personnage, car Spider-Man 3 de Tom Holland se prépare à commencer la production cet été, et maintenant le titre de travail du film a été révélé dans le dernier numéro de Production Weekly.

La publication a répertorié le titre de travail pour Spider-Man 3 de Tom Holland comme «Serenity Now». Les fans de Seinfeld reconnaîtront sans aucun doute l’œuf de Pâques, qui fait référence à un épisode du même nom dans la sitcom classique. L’expression «Serenity Now» est censée être un exercice mental rapide pour se calmer, mais elle a un effet complètement opposé dans l’épisode. Depuis le titre de travail de Spider-Man: Homecoming était “Summer of George”, une autre référence de Seinfeld, et Far From Home a modifié le titre de travail en “Fall of George”, cela reste dans le thème des titres de travail liés à Seinfeld des studios Marvel. et Sony.

Le troisième Spider-Man de Tom Holland devrait sortir en salles le 21 juillet 2021. En attendant, les fans revoient la dernière apparition de Holland en tant que web-slinger dans Spider-Man: loin de chez soi. Voici le synopsis officiel du film:

Suite aux événements de Avengers: Fin de partie, Spider-Man doit se mobiliser pour affronter de nouvelles menaces dans un monde qui a changé pour toujours.

Réalisé par Jon Watts à partir d’un script écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man: Far From Home stars Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Martin Starr, Numan Acar, JB Smoove, Oli Hill, Remy Hii, Marisa Tomei, Michael Keaton, Jon Favreau, Cobie Smulders et Samuel L. Jackson comme Nick Fury.

