Le Spider-Man Animatronic grandeur nature oscille au-dessus de Disneyland – / Film

Les fans ont longtemps spéculé que le campus des Avengers de Disneyland comporterait un animatronique Spider-Man grandeur nature faisant tout ce qu’une araignée peut, mais maintenant Disney a confirmé qu’un Spidey à taille humaine sera littéralement jeté dans le ciel au-dessus de la section sur le thème Marvel du parc d’attractions. Découvrez de nouvelles images de Spidey dans son nouveau costume qui tournent au-dessus de vos têtes, ainsi que des images de test qui donnent une meilleure idée du fonctionnement réel de cet engin nouveau.

Spider-Man Animatronic à Disneyland

Ce matin, le blog officiel des parcs Disney a partagé cette nouvelle vidéo de Spider-Man se mettant en action dans “un endroit top secret”. Traduction: regardez une poupée Spidey jeté chaotique sur un fond noir. Il est difficile de comprendre ce que vous voyez même dans cette vidéo (autre qu’un costume cool), mais cette séquence de test de la série Disney + The Imagineering Story devrait aider à combler les lacunes et à peindre l’image pour ce que vous pouvez vraiment attendre:

Le blog des parcs Disney indique que «les invités visitant le parc Disney California Adventure dans un avenir proche pourraient avoir un aperçu du sympathique quartier Spider-Man lui-même se balançant au-dessus des toits du campus Avengers», il semble donc que cela ne sera pas long avant que les visiteurs puissent regarder dans le ciel pour voir cette version grandeur nature du web-slinger sympathique du quartier en action.

L’œuvre conceptuelle ci-dessus de la fin de l’année dernière montre Spider-Man se balançant d’une grue au-dessus du W.E.B. bâtiment, et vous pouvez le voir de plus près dans l’image d’en-tête ci-dessous, qui a été dévoilée pour la première fois dans le blog de ce matin. Voici quelques informations supplémentaires de cette pièce sur ce qui arrivera au campus Avengers lors de son ouverture cet été:

Lors de l’ouverture du campus Avengers cet été, des invités seront recrutés pour devenir la prochaine génération de super-héros. Le campus abritera une variété de nouvelles expériences donnant aux invités la chance de ressentir la puissance, l’aventure et l’euphorie de faire équipe avec certains de leurs super-héros préférés, notamment:

La Worldwide Engineering Brigade – également connue sous le nom de «WEB» – qui abritera la nouvelle attraction Spider-Man où les invités pourront accrocher des toiles aux côtés de Spider-Man lui-même.

Pym Test Kitchen, un tout nouveau restaurant, où les chercheurs de Pym Technologies utilisent Ant-Man et la technologie de croissance et de réduction de Wasp pour créer des aliments de très grande taille et de très petite taille.

Des rencontres héroïques sur tout le campus où les invités peuvent faire équipe avec certains de leurs super héros préférés, notamment Spider-Man, Black Widow, Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie, Black Panther et Dora Milaje, Thor et Loki, Iron Man et pour le première fois, Ant-Man et The Wasp.

Le quartier général des Avengers, où les invités peuvent voir les héros les plus puissants de la Terre entrer en action à tout moment dans tout le bâtiment.

Articles sympas du Web: