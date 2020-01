Le «Spider-Man» de Tom Holland a-t-il accidentellement tué une autre franchise?

La franchise Spider-Man a catapulté l’acteur Tom Holland sous les projecteurs. Avec sa renommée et sa notoriété, de plus grands rôles sont venus, mais la demande serrée de son calendrier pour les films Spider-Man jette vraiment une clé dans les choses pour une autre franchise de films qu’il devrait diriger.

Il a été choisi en tant que jeune Nathan Drake pour le film transformé en jeu vidéo Uncharted, mais il y a juste un gros problème: la production ne semble pas tenir à leurs réalisateurs.

Combien de réalisateurs a perdu Uncharted?

Le premier jeu vidéo Uncharted a été créé par Naughty Dog et publié par PlayStation en 2007. Il suit l’aventurier Nathan Drake et son mentor, Victor «Sully» Sullivan alors qu’ils parcourent les sites les plus mystérieux du monde à la recherche d’un trésor perdu.

Le jeu a été un succès, avec des fans fidèles qui ont suivi la série à travers diverses suites. En tant que jeu basé sur l’histoire, c’était un match naturel pour une adaptation cinématographique et la version cinématographique d’Uncharted est en préparation depuis près d’une décennie maintenant.

David O. Russell (American Hustle) devait à l’origine diriger et Mark Wahlberg devait incarner le personnage principal, le chasseur de trésors Nathan Drake.

En 2011, Russell a quitté le projet, et après lui, une série d’administrateurs est venue et est partie. En 2012, le réalisateur divergent Neil Burger était déjà absent du projet, suivi de Seth Gordon (Baywatch) en 2015, Shawn Levy (Night at the Museum) en 2018 et Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) en 2019.

Cette liste nous met à jour avec la plus récente perte du réalisateur, Travis Knight (Kubo et les deux cordes) qui n’a pas tout à fait réussi jusqu’en 2020, quittant le projet en décembre 2019. C’est vrai, le film a déjà perdu six administrateurs.

Maintenant, Wahlberg est toujours impliqué dans le projet, jouant Sully aux côtés de Holland en tant que Drake, et les fans se demandent qui sera le septième réalisateur et si le film sera jamais réalisé.

Ce que les fans pensent d’avoir un film “Uncharted” à ce stade

Bien que les jeux Uncharted aient été un énorme succès, le dernier, Uncharted 4 est sorti il ​​y a près de 4 ans, et certains fans pensent que la production du film a raté le bateau.

En entendant la nouvelle de la perte de Knight, les commentaires des fans semblaient sombres. Un fan a écrit: «Ils ont juste besoin de mettre une fourchette dans ce projet déjà. Tant de temps après la sortie du dernier jeu de la série, plus personne ne s’en soucie. Je pense que la Hollande était un bon choix de casting mais à ce stade, même les fans les plus hardcore ont perdu tout intérêt. »

Un autre a commenté: «Je veux dire qu’ils pourraient simplement prendre cela comme un signe et ne pas le faire.» Cela a suscité une réponse disant: «De combien de signes ont-ils besoin?»

Les blagues ne manquent pas à ce sujet, et il semble que les fans d’Uncharted soient un peu moins purs que les autres fans. Ils prennent plus ou moins une approche à prendre ou à laisser, et ce n’est pas le genre d’excitation que vous souhaitez entrer dans le tournage.

Un fan a plaisanté: «Mec c’est tellement méta. C’est comme si le film Uncharted cherchait toujours une prise solide et «wh-whoa-whoa-WHOA! Continue! Je vais trouver un autre chemin! ”

Un autre a fait référence à la longue chaîne de réalisateurs perdus écrivant: «Ce n’est pas vous… c’est moi.»

Le studio devrait-il abandonner Tom Holland?

De nombreux fans pensent que si le film a le moindre espoir de décoller, la production devrait abandonner la Hollande. Ce sont ses problèmes d’horaire, après tout, qui retardent la production.

Un fan a commenté: “Remplacez simplement Tom Holland, qui ne sera JAMAIS UNE STAR en dehors de Spider-Man.”

Certains fans ont déjà son remplaçant en tête avec un utilisateur de Twitter qui écrit: «Vous savez tous combien j’adore Tom Holland, mais je pense qu’il est temps de recommencer à zéro et de faire de Nathan Fillion le rôle de Nathan Drake pour le film Uncharted ET d’ajouter John Corbett comme son frère aîné Sam Drake. “

En effet, de nombreux fans appellent à une refonte avec Nathan Fillion (Firefly) jouant Drake, sans doute en partie à cause du fan-film non autorisé d’Uncharted où il a déjà joué le rôle. Ceci, bien sûr, n’est proposé par aucun des dirigeants du studio et nécessiterait une nouvelle réécriture du script.

Pour l’instant, il semble que les studios Sony restent avec la Hollande, bien que les blagues se poursuivent sur la façon dont, au moment où le film sera réalisé, il sera assez vieux pour jouer Sully.