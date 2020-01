Le spin-off de “The Masked Singer” commandé pour la série chez Fox

HISTOIRES CONNEXES

Cela met vraiment le «gabarit» dans Thingamajig: Fox a commandé un spin-off basé sur la danse de The Masked Singer.

The Masked Dancer mettra en vedette incognito, des célébrités costumées effectuant une chorégraphie et faisant en sorte que le public devine leur identité. Fox a annoncé mardi la commande de la série lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association.

L’idée est née d’un segment du talk-show de jour d’Ellen DeGeneres, dans lequel des invités comme Sean Hayes de Will & Grace et le juge America’s Got Talent Howie Mandel se sont déguisés et se sont produits pour la foule en difficulté. DeGeneres assurera la production exécutive de la nouvelle série. Fox Alternative Entertainment et Warner Bros. Uncripted & Alternative Television produiront.

“Ça va être aussi amusant et plein de suspense que The Masked Singer, mais avec beaucoup plus de Krumping”, a déclaré DeGeneres via une déclaration. “Et je ne peux pas attendre!”

Rob Wade, président d’Alternative Entertaiment & Specials chez Fox Entertainment, a ajouté dans une autre déclaration: “Nous sommes toujours époustouflés par l’impact massif de The Masked Singer sur la culture pop, mais quand Ellen a lancé son propre segment inventif,” The Masked Dancer », Lors de son émission, nous avons été vraiment étonnés… Nous sommes ravis de nous associer à Ellen sur ce nouveau format et d’amener The Masked Dancer à un tout nouveau niveau créatif.»

Dans les actualités liées à Masked: le rêve de Ken Jeong se réalise enfin, car l’animateur de Beat Shazam / In Living Color alun / star de cinéma Jamie Foxx apparaîtra sur la première de la saison 3 de Masked Singer. Foxx rejoindra le panel des juges pour l’épisode, qui sera diffusé sur Fox après le Super Bowl le dimanche 2 février.

