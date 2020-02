Le spot Disney + Super Bowl de Marvel Studios taquine Falcon et le soldat d’hiver et plus encore – / Film

L’univers cinématographique Marvel se dirige vers Disney + avec cette année avec trois nouveaux spectacles. Le faucon et le soldat d’hiver WandaVision et Loki arrivent tous au nouveau service de streaming et ils mettent en vedette les acteurs du grand écran qui ont joué tous ces personnages dans les films. Les émissions suivent toutes les événements de Avengers: Fin de partie et aideront à préparer le terrain pour la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel. Notre premier aperçu de tous les spectacles est venu dans un endroit Marvel Studios Disney + Super Bowl, que vous pouvez regarder ci-dessous.

Marvel Studios Disney + Spot du Super Bowl

Le faucon et le soldat d’hiver

Le MCU est dans un endroit étrange en ce moment. Fin du jeu a mis fin à la soi-disant Saga Infinity, et maintenant Marvel doit essentiellement recommencer. Ils le feront avec des films mettant en vedette de nouveaux personnages et quelques visages familiers. Ils auront également de nouvelles émissions sur Disney +, le service de streaming Disney. Cela permet à Marvel de mettre en scène certains personnages de soutien – comme Bucky Barnes (Sebastian Stan) et Sam Wilson (Anthony Mackie). Ils sont de retour dans The Falcon and the Winter Soldier, qui reprendra après les événements de Endgame.

Même si Falcon a reçu le bouclier de Cap à la fin de Fin du jeu, il semble que Sam n’ait pas pris le nom de Captain America – du moins semble-t-il, si vous passez par le titre de l’émission. Au lieu de cela, le successeur de Captain America est John Walker, alias Agent américain, joué par Wyatt Russell. Cependant, le scénariste Derek Kolstad a déclaré que la série aborderait les réactions à un homme noir devenant Captain America, donc cela doit se produire à un moment donné de la série.

Le Falcon et le soldat d’hiver se composera de six épisodes, et comme The Mandalorian, Disney + prévoit de publier ces épisodes chaque semaine, plutôt que tous en même temps. La série a été créée par Malcolm Spellman, qui est rédacteur en chef. Kari Skogland dirige. Recherchez la série sur Disney + en août.

WandaVision

Que se passe-t-il exactement dans WandaVision? Vision (Paul Bettany) a rencontré son intempestif dans Avengers: guerre à l’infini, mais la mort dans le MCU a l’habitude de ne pas être très permanente. “Je ne pense pas que moi-même ou Lizzie ayons jamais été plus surpris quand [Marvel Studios chief Kevin Feige] nous a présenté l’idée », a déclaré la co-vedette Bettany à propos de l’émission. «Et un, je pensais que j’étais amené pour être licencié; et deux, je pensais qu’ils allaient me laisser tomber, vous savez, comme, “Écoutez, Paul, nous vous aimons, mais …” Et à la place, il a proposé cette idée pour une sorte de film de six heures que je ne en un million d’années – c’est pourquoi il est celui qui gagne le plus d’argent – ont pensé. Et c’est tellement avant-gardiste et bizarre et gâché, puis se déplace de manière transparente dans un territoire plus familier. Mais l’endroit où ça commence est tellement étrange. »

«Nous pouvons affirmer en toute confiance [a sitcom]», A ajouté Bettany dans une autre interview. “C’est comme ça que ça commence et ça se déplace plus tard dans un territoire épique plus familier. Mais c’est absolument un mélange de sitcoms. “

Au-delà de cela, nous savons que WandaVision mènera directement au Docteur Strange dans le Multivers de la folie, où Elizabeth OlsenLa Scarlet Witch fera équipe avec le docteur Strange de Benedict Cumberbatch.

Outre Olsen et Bettany, la série mettra en vedette Teyonah Parris comme Monica Rambeau, la fille de la bonne amie du capitaine Marvel, Maria Rambeau; Randall Park comme Jimmy Woo, l’agent du FBI d’Ant-Man et de la Guêpe; Kat Dennings comme Darcy Lewis, le personnage des films Thor; et, peut-être le plus excitant de tous, Kathryn Hahn, jouant un “voisin curieux”.

Loki

Finalement, Loki (Tom Hiddleston) a obtenu la plus petite allumeuse dans cette promo rapide du Super Bowl. Et on dirait qu’il est emprisonné quelque part. Peut-être que la série aura le dieu du mal racontant ses aventures à travers le temps après avoir été capturée. Mais exactement où il est détenu et comment il y est arrivé, il y a des questions auxquelles la série répondra, espérons-le.

