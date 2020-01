Le spot télévisé de Mulan met en lumière le guerrier derrière le mythe – / Film

Nous ne sommes pas loin d’atteindre la surcharge de remake en direct de Disney. Et pourtant, le nouveau Mulan ne peut qu’être prometteur. C’est peut-être une chorégraphie de combat de style wuxia. C’est peut-être le fait qu’il s’agit d’une épopée d’action et non d’une comédie musicale. Mais c’est peut-être en grande partie parce que le réalisateur Niki Caro évite la tendance fatiguée du coup pour coup que nous avons vue dans des films comme La Belle et la Bête et Le Roi Lion et s’attaque à une adaptation de l’ancien poème chinois sur lequel Mulan est basé. En Chine, Mulan est considérée comme une figure populaire, un héros quasi mythique et pas seulement une princesse Disney. Et le nouveau spot télévisé de Mulan de Disney met en lumière ce guerrier mythique que Mulan devient.

Spot TV Mulan

Les fans nostalgiques de Disney ont déploré le manque de Mushu et les chansons à succès du film d’animation de 1998, mais je trouve tellement rafraîchissant de voir un remake en direct qui n’est pas seulement une recréation plan par plan d’un (meilleur) film d’animation. Et le nouveau spot télévisé ne manque pas de nostalgie – à part Mulan (Liu Yifei) prononçant ces phrases familières comme «Je vais faire honneur à nous tous», le spot présente en fait une nouvelle interprétation du thème «Cheveux courts» du film d’animation de Jerry Goldsmith.

Caro réalise un scénario de Rick Jaffa, Amanda Silver, Lauren Hynek et Elizabeth Martin. Mulan joue aussi Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Gong Li, et Jet Li.

Mulan ouvre en salles le 27 mars 2020.

Lorsque l’empereur de Chine émet un décret selon lequel un homme par famille doit servir dans l’armée impériale pour défendre le pays contre les envahisseurs du Nord, Hua Mulan, la fille aînée d’un guerrier honoré, intervient pour prendre la place de son père malade. Se faisant passer pour un homme, Hua Jun, elle est mise à l’épreuve à chaque étape et doit exploiter sa force intérieure et embrasser son véritable potentiel. C’est un voyage épique qui la transformera en guerrière honorée et lui gagnera le respect d’une nation reconnaissante… et d’un père fier. «Mulan» présente une distribution internationale célèbre qui comprend: Yifei Liu comme Mulan; Donnie Yen en tant que commandant Tung; Jason Scott Lee en tant que Böri Khan; Yoson An comme Cheng Honghui; avec Gong Li comme Xianniang et Jet Li comme empereur. Le film est réalisé par Niki Caro à partir d’un scénario de Rick Jaffa & Amanda Silver et Elizabeth Martin & Lauren Hynek basé sur le poème narratif “The Ballad of Mulan”.

