Le spot télévisé du Super Bowl de Black Widow taquine le début de la phase 4 de Marvel

Notre premier regard sur le prochain film MCU à arriver est revenu en décembre, avec le Veuve noire bande-annonce taquinant à quoi s’attendre de la première sortie autonome de Scarlett Johansson dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Natasha Romanoff. Maintenant, environ deux mois plus tard, nous avons un autre regard sur les retombées, ce qui nous donne une meilleure idée de ce qui attend les fans en mai.

Bien sûr, nous avons tous vu l’héroïne rencontrer sa fin lors de Avengers: Fin de partie, mais Black Widow contournera cela en replongeant dans le passé de Natasha. Plus précisément, il se concentrera sur ce qu’elle faisait entre les événements de Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War, ainsi que sur un voyage encore plus loin dans sa chronologie pour expliquer comment elle est passée à S.H.I.E.L.D. en premier lieu.

Cette dernière bande-annonce en taquine davantage, avec des regards supplémentaires sur la mystérieuse trame de fond de Widow et les personnages qui ont peuplé son histoire. Taskmaster, Red Guardian, Yelena Belova… ils sont tous là et avec quelques aperçus de nouvelles images fournies pour chacun d’eux, les fans ont une bien meilleure idée de ce à quoi s’attendre de la photo. Et franchement, tout est très prometteur, avec cette nouvelle peinture en avant-première, une image passionnante du film qui devrait démarrer la phase 4.

Mais Veuve noire n’est que le premier des deux films MCU à sortir dans les cinémas cette année, avec The Eternals également en route et arrivant en novembre. La bonté de Marvel ne s’arrête pas là non plus, car le studio a également deux émissions de télévision à destination de Disney Plus plus tard en 2020 avec The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision. En d’autres termes, ça va être une année intéressante et excitante pour les fans de MCU et tout commence en mai, lorsque Scarlett Johansson reviendra sur nos écrans.