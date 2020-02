Le spot télévisé du Super Bowl de Fast & Furious 9 donne un coup de pouce

Rapide et furieux 9 – ou F9, comme ils semblent l’appeler maintenant – se dirige vers les théâtres plus tard cette année et Universal veut s’assurer que tout le monde le sait.

En effet, après une longue période de silence radio, les vannes ont vraiment ouvert cette semaine. Que ce soit des teasers, des affiches de personnages et même la première bande-annonce complète, le studio a déclenché une tonne de matériel promotionnel sur nous au cours des derniers jours, mais ils ne l’ont pas encore fait. Étant donné que le Super Bowl est le plus grand événement sportif de l’année, et F9 sera probablement l’un des plus grands films de l’année – au moins, en termes de portée et d’échelle – il est logique qu’Universal fournisse encore un autre regard sur le film pendant le match et c’est exactement ce qu’ils ont fait plus tôt ce soir.

Vu ci-dessus est un nouvel aperçu de Fast & Furious 9, et celui-ci va tout de suite sur l’action, pour la plupart. Oui, l’accent est mis ici sur les décors plus grands que nature et les scènes de cascades / poursuites à couper le souffle que ce prochain épisode promet de livrer, et franchement, nous sommes déjà vendus. Nous avons peut-être déjà vu la plupart de cela dans la bande-annonce qui a été publiée vendredi, mais le couper en une promo plus courte et plus rapide fait certainement bien de vendre la photo comme une pure poussée d’adrénaline.

Cliquer pour agrandir

Cela étant dit, il ne semble pas que la franchise s’éloigne trop de ce que les fans aiment avec F9 et cela pourrait ne pas convenir à certains, car les derniers films ont tous été un peu trop similaires les uns aux autres. Mais vous ne pouvez pas nier qu’ils ont été très amusants et presque tous les épisodes de cette série de mastodonte sont un bon moment au théâtre.

Rapide et furieux 9 il semble certainement que cela s’inscrira à cet égard et à partir de maintenant, nous sommes très heureux de voir comment ils dépasseront ce qui se passera avant quand le film arrivera dans les salles le 22 mai 2020.