Le spot télévisé du Super Bowl pour ‘A Quiet Place: Part II’ arrive en ligne

Le spot télévisé officiel du Super Bowl pour A Quiet Place: Part II de John Krasinski a chuté avant le grand match de dimanche.

Les fans attendent avec impatience la sortie de A Quiet Place: Part II après que l’original ait été un succès surprise tant sur le plan critique que commercial. La suite d’horreur de John Krasinski présente Cillian Murphy et Djimon Hounsou alors que la famille Abbott doit quitter la sécurité de sa piste de sable alors qu’elle s’aventure dans le monde extérieur. Le Super Bowl diffusera le spot télévisé suivant pour A Quiet Place: Part II pour le plaisir des fans. Regardez les dernières images de A Quiet Place: Part II de John Krasinski dans le spot télévisé du Super Bowl ci-dessous.

Un endroit calme a suivi la lutte d’une famille pour survivre dans un monde post-apocalyptique habité par des créatures extraterrestres au sens aigu de l’audition, ce qui a obligé les humains à garder le silence afin d’éviter de devenir des proies. L’histoire s’est terminée avec Evelyn Abbot d’Emily Blunt se préparant à affronter les créatures alors qu’elles envahissaient la maison dans laquelle elle s’était réfugiée avec ses enfants et son mari (qui s’est sacrifié pour sauver sa famille) après avoir découvert un moyen de les vaincre.

Écrit et réalisé par John Krasinski, A Quiet Place: Part II met en vedette Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe et Djimon Hounsou.

A Quiet Place: Part II devrait sortir en salles le 20 mars 2020.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

