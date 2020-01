Le spot télévisé Oiseaux de proie propose de nouvelles images et de nouveaux détails de l’intrigue – / Film

Vouloir plus Oiseaux de proie action? Ce nouveau spot TV pourrait aider. Ce qui nous est présenté ici implique de nouvelles images et même un nouveau point de l’intrigue – impliquant un diamant volé. La raison pour laquelle ce diamant est si important reste un mystère, mais il est clair que Ewan McGregorLe masque noir veut vraiment mettre la main sur lui.

Spot télévisé Birds of Prey

Que le chaos commence. #BirdsofPrey est en salles le 7 février. Pic.twitter.com/5D0zfhawGL

– Birds of Prey (@birdsofpreywb) 14 janvier 2020

Birds of Prey continue de ressembler à beaucoup de plaisir. Jusqu’à présent, voici ce que nous savions sur le film: “Après sa séparation avec le Joker, Harley Quinn rejoint les super-héros Black Canary, Huntress et Renee Montoya pour sauver une jeune fille d’un seigneur du crime maléfique, Black Mask à Gotham City.” savoir que l’histoire implique également un diamant volé. Je ne sais pas comment cela va informer l’intrigue, et j’espère vraiment que cela ne se transformera pas en un MacGuffin inutile. Mais nous y voilà.

Aussi intéressant: la fin de cette séquence essaie de changer un peu le titre en faisant en sorte que le voix off mette Harley Quinn devant Birds of Prey. Techniquement, le titre complet est Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn), mais mettre Harley Quinn à l’avant-garde semble être le moyen de Warner Bros pour assurer la notoriété de la marque.

“C’est vraiment l’histoire de Harley, ainsi que toutes ces histoires de femmes”, a déclaré la réalisatrice Cathy Yan. «Et d’une certaine manière, leurs histoires se font écho. Donc, lorsque notre titre comprend The Emancipation of One Harley Quinn, c’est essentiellement l’histoire qu’elle continue. Nous la trouvons essentiellement sans le Joker au début du film, et à travers le film, elle apprend qu’elle n’a besoin de personne d’autre qu’elle. Elle ne se lie pas nécessairement d’amitié avec les autres femmes, mais elles se réunissent, et grâce à elles, toutes s’émancipent tout au long du film. “

Je continue d’avoir de grands espoirs pour ce film. Il a l’air élégant, drôle et a un casting solide. Les films de Warner Bros DC étaient sur un sol rocheux pendant un certain temps, mais ils semblent avoir trouvé leur place. Et bien qu’il s’agisse d’un autre titre DC classé R, il semble très différent du Joker nominé aux Oscars. Birds of Prey, avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco, Ali Wong et Ewan McGregor, arrive dans les salles de cinéma 7 février 2020.

