Le spot TV de Clone Wars

Ahsoka Tano revient dans le monde souterrain de Star Wars dans un tout nouveau spot télévisé pour le prochain arc de la dernière saison de The Clone Wars.

Maintenant que l’arc “Bad Batch” est terminé, nous passons maintenant à l’histoire d’Ahsoka Tano dans la dernière saison de The Clone Wars. Lucasfilm a publié un nouveau spot télévisé qui donne un aperçu de l’arc à venir et explique comment l’histoire d’Ahsoka Tano se poursuivra après avoir quitté l’Ordre Jedi dans la saison cinq. L’épisode de cette semaine intitulé «Autant en emporte une trace» sera également la première de la dernière saison de l’émission qui n’a pas encore été publiée inachevée.

Dans les images récemment publiées, nous voyons Ahsoka Tano faire un retour dans le monde souterrain de Coruscant, une confrontation avec le Syndicat Pyke, le début de deux nouveaux personnages dans Trace et Rafa, et plus encore. Vous pouvez regarder le spot télévisé plein d’action de Star Wars: The Clone Wars ci-dessous.

Comment pensez-vous que la dernière saison de Star Wars: The Clone Wars se terminera? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis de l’épisode de cette semaine:

Après avoir quitté l’Ordre Jedi, Ahsoka Tano se retrouve dans le monde souterrain de Coruscant où elle se lie d’amitié avec le pilote en herbe Trace Martez. Engagée par la sœur de Trace, Rafa, pour aider à construire des droïdes dangereux, Ahsoka choisit de garder son Jedi passé un secret dans “Autant en emporte une trace”, un tout nouvel épisode de “Star Wars: The Clone Wars” ce VENDREDI 20 mars sur Disney +.

Créé par George Lucas, avec Dave Filoni comme producteur exécutif / directeur de supervision, Star Wars: The Clone Wars stars Matt Lanter comme Anakin Skywalker, Ashley Eckstein comme Ahsoka Tano, Dee Bradley Baker comme Captain Rex et les clone troopers, James Arnold Taylor comme Obi -Wan Kenobi, Katee Sackhoff comme Bo-Katan et Sam Witwer comme Maul.

De nouveaux épisodes de Star Wars: The Clone Wars sont diffusés exclusivement sur Disney Plus tous les vendredis!

Source: YouTube

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.