Le streaming est génial, mais ce n’est pas la même chose que le cinéma; grand écran et pop-corn manquent, disent-ils

▲ Au plus tôt, ils espèrent rouvrir les lieux en juin. L’image a été prise à Beverly Hills, en Californie.

Ap

Journal La Jornada

Vendredi 17 avril 2020, p. 7

New York. Jennifer Page plaisante en disant que quatre mois seulement se sont écoulés et que c’est déjà la pire décennie de sa vie.

Serveuse dans une station balnéaire voisine, elle est sans emploi à cause de la pandémie. Après que quelqu’un ait été testé positif au domicile de sa mère, Page l’a emmenée avec elle dans une pièce à côté de la salle à manger. Il y a deux semaines, son père est décédé. Le lendemain des funérailles, elle et sa famille sont allées se promener et Roxa, 5 ans, lui a demandé quelque chose que beaucoup d’enfants attendaient.

“Il a dit: ‘Maman, quand ce sera fini, pouvons-nous aller au cinéma?'”, A déclaré Page, 36 ans, de Buffalo. «Elle est passée par tout le processus d’aller au cinéma. Il a dit “nous pouvons acheter du pop-corn et chacun a sa propre boisson et acheter des bonbons”. »

La pandémie de coronavirus oblige le monde à traverser des épreuves sans un soulagement fiable du passé, les films parmi eux. Depuis plus d’un siècle, les cinémas sont un refuge, une évasion commune, un endroit pour rêver les yeux ouverts en mangeant du pop-corn et en nous éloignant de tout le reste.

Dinosaure sortant

Un monde sans cinéma, comme celui que nous habitons temporairement, a été très préfiguré. Il a été prévu à chaque avancée technologique majeure dans les médias, en particulier depuis l’avènement du streaming. Les théâtres, si mal situés à l’extérieur de la maison, sont des dinosaures qui sortent, selon les analystes.

Maintenant, nous avons un avant-goût de ce que serait la vie sans théâtre. La plupart y voient une opportunité pour les services de streaming de précipiter leur domaine prévu. Mais il a également généré une appréciation renouvelée pour les joies d’aller au cinéma pour voir des théâtres et a clarifié leur rôle unique dans la vie sociale. L’isolement n’a fait qu’illuminer le pouvoir de s’asseoir ensemble dans le noir.

C’est une de ces choses que vous ne pouvez pas vraiment apprécier jusqu’à ce qu’elle soit supprimée, a déclaré John Bell, président du Tampa Theatre, cinéma des années 1920. “Cela a certainement accéléré les perspectives d’un avenir dystopique, mais je pense que que les humains sont des créatures sociales et qu’ils voudront finalement se revoir. Le streaming est super, c’est pratique, mais ce n’est pas pareil. “

Près d’un mois de détention a conduit certains à aspirer plus que jamais aux sols collants des salles de cinéma. Oui, les gens qui textaient quelques sièges à l’avant étaient une déception, et les films n’étaient pas toujours extraordinaires, mais les listes des médias sociaux de ce que je vais faire quand cela sera fait incluent d’innombrables envies de grand écran et de pop-corn.

Rien ne compense la perte

Être enfermé à la maison a fait la différence entre le cinéma et le streaming plus aiguë pour certains. Ni Tiger King ni les collations des épisodes de Quibi ne compensent cette perte d’une soirée cinéma.

À San Jose, en Californie, Gary Walker, un étudiant en cinéma de 22 ans, s’est amusé en regardant des documentaires sur Netflix et des séries sur Disney Plus, mais cela n’a pas été suffisant.

J’ai hâte d’y retourner, a déclaré Walker. Je suis une personne qui aime vraiment l’expérience sociale d’aller au cinéma, pas de rester à la maison pour regarder un film seul. J’aime aussi le faire, mais aller au cinéma avec d’autres personnes est vraiment différent.

Les cinémas des États-Unis et de nombreux autres pays ont fermé leurs portes indéfiniment en raison de la pandémie. Les rares qui restent ouverts sont des drive-in, qui ont soudainement refait surface après un accident de plusieurs décennies. Les chaînes ont licencié ou licencié leurs employés, dont beaucoup sont des travailleurs à temps partiel ou à temps partiel.

C’est presque un fait que la contingence entraînera la fermeture définitive de certains cinémas. Selon les analystes, AMC Entertainment, qui préside la plus grande chaîne des États-Unis, est sur le point de déposer le bilan. Pour surmonter la tempête, les propriétaires de salles de cinéma, comme de nombreuses autres entreprises, ont demandé l’aide du gouvernement fédéral par le biais d’un plan de relance contre les coronavirus.

Le plus tôt qu’ils espèrent rouvrir est juin, et toutes les versions majeures ont été reportées jusqu’à la mi-juillet.

Important pour le tissu culturel et psychologique

La capacité, une fois terminée, de sortir et de profiter de quelque chose de divertissant et abordable avec votre famille et vos amis sera d’une grande importance pour le tissu culturel et psychologique du pays, a déclaré John Fithian, président de l’Organisation nationale des propriétaires de films. Nous voulons le faire, mais nous devons également être viables, a-t-il déclaré.

La fréquentation des films a diminué au cours des deux dernières décennies, une baisse masquée par les prix élevés des billets. L’année dernière, le box-office national a rapporté 11,4 milliards de dollars. Ce revenu est l’une des principales raisons pour lesquelles la plupart des premières grandes productions à venir ont été annulées: beaucoup d’argent peut encore être gagné dans ce secteur.

Personne ne s’attend à ce que lorsque les cinémas rouvriront, les gens afflueront vers ses théâtres. Les protocoles de distanciation sociale devraient se poursuivre, du moins au début. Aussi, tant qu’il n’y aura pas de vaccin contre Covid-19, certains auront des doutes quant à la possibilité de participer à des événements de masse à l’intérieur. Le mois dernier, la société analytique EDO a interrogé les cinéphiles et a constaté que 70 pour cent ont répondu qu’ils pourraient retourner au cinéma; 45 ont répondu qu’ils attendraient quelques semaines et 11% qu’ils attendraient des mois.

Les théâtres ont fermé en raison de la pandémie de grippe espagnole de 1918, mais de manière moins coordonnée. Le système des studios a suivi dans les années 1920, une période que l’historien hollywoodien William Mann résume dans Tinseltown: Murder, Morphine et Madness at the Dawn of Hollywood.

Mann pense que cette pandémie va également perturber le cinéma.

«Si une appréciation renouvelée en émerge pour le retour au glamour peut-être dans les films, les théâtres trouveront leur chemin. Les chaînes de cinéma pourraient en sortir avec une toute nouvelle façon de dire «regardez tout ce que nous pouvons offrir, nous pouvons rendre cette expérience très spéciale», a-t-il ajouté.

À mesure que la pandémie se poursuit, un écosystème de diffusion en continu plus important se développe également. L’audience a grimpé en flèche. Les fêtes pour regarder des séries ou des films ensemble mais à distance, un dérivé numérique de l’expérience commune d’aller au cinéma, sont également en hausse. Certaines salles ont adopté le streaming comme allié et ont créé des fonctionnalités en ligne.

Mais aucune de ces options – toutes avec leur bouton de pause respectif – ne nous donne ce dont nous avons tant besoin maintenant: une évasion.

.