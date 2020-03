Le streaming musical souffre d’une baisse liée au coronavirus

Malgré ce que certains ont pu prédire, la pandémie de coronavirus a en fait eu un effet néfaste sur les nombres en streaming.



Ce n’est un secret pour personne que l’industrie de la musique se trouve dans une situation alarmante en ce moment, remplie d’incertitudes au milieu de la pandémie de coronavirus en cours. Beaucoup se tournant vers l’auto-isolement comme un moyen d’aplanir la courbe, certains pensaient que les nombres en streaming bénéficieraient d’une augmentation des nombres. Pourtant, un nouveau rapport de Quartz a rassemblé de nouvelles données suggérant le contraire; en fait, Spotify estime que le processus d’isolement est la raison du déclin, surtout en ce qui concerne les chansons les plus populaires du mois.

L’article cite des chiffres en provenance d’Italie – qui continue de subir l’impact dévastateur du Coronavirus – comme principale source d’analyse. En mettant en évidence les chiffres d’il y a environ un an, dans lesquels les flux quotidiens moyens totalisaient environ 18,3 millions, l’étude les compare à ceux collectés dans une Italie post-mise en quarantaine. Selon leurs conclusions, les flux n’ont pas dépassé 14,4 millions depuis le verrouillage du 9 mars.

Bien qu’elle présente suffisamment d’informations comparables pour ajouter de la crédibilité à l’hypothèse, l’étude note également que l’écoute globale pourrait en effet être stable, les gens se tournant vers des favoris éprouvés en cette période de crise. Cela pourrait aussi avoir à voir avec la réticence du côté de l’artiste, qui pourrait ne pas être entièrement disposé à sortir un nouvel album dans une période aussi tumultueuse; Je suppose que nous pouvons attendre et voir ce qui se passe avec The Weeknd’s After Hours, s’il décide en effet de passer par sa sortie comme prévu. Et qui sait – peut-être que plus d’artistes commencent à s’isoler, nous verrons un afflux de baby-boom dans la nouvelle musique. Attendez-vous à une période fructueuse chaque fois que l’humanité arrive et conquiert cette chose. Soyez en sécurité tout le monde.

