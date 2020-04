Le stress COVID-19 affecte le sommeil de chacun

L’autre affectation de coronavirus dans le monde: le sommeil

Ces dernières semaines, où tout le monde a changé de 180º, ont été marquées par la mise de côté de notre routine, la surexposition aux informations et aux nouvelles a provoqué stress, anxiété et dépression. Ce n’est pas la seule chose qui semble avoir affecté la pandémie et l’isolement, car partout dans le monde Les gens ont rapporté souffrir d’un manque d’appétit et de difficultés à dormir.

Pour le Dr Alejandro Jiménez Genchi, président de l’Académie mexicaine de médecine du sommeil, il y a des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas dormir aussi bien que ils sont associés à la distanciation sociale, qui engendre des changements.

Le médecin a commenté cela car notre routine a subi des changements et notre activité est moindre “On ne sort pas, on ne fait pas d’exercice, on ne bouge pas et on marche peu, lou qui produit une impulsion moins fatiguée au coucher” Analyse le Dr Jiménez.

En plus de cela, la difficulté de s’endormir est générée selon la théorie de l’hyper-pastillage: “La menace posée par le virus nous amène à être vigilants et plus éveillés, cela produit une activation cognitive développée dans la pensée et les émotions, générant de l’anxiété et de la peur ».

Le médecin explique qu’en n’étant pas obligé de se réveiller tôt pour aller travailler ou étudier, nous traversons notre période de sommeil. Les adolescents et les jeunes adultes sont le secteur qui souffre de cette variante appelée “Syndrome de phase retardée”.

“Nous nous endormons tard, nous traversons notre heure de coucher, mais nous traversons également notre heure de réveil et c’est ainsi que la période de sommeil recule”, détaille le Jimenez Genchi.

Si ces conditions durent plus de trois mois ils peuvent déjà être considérés comme un trouble d’insomnie chronique. Dans une moindre mesure, il est présent dans la population générale en tant que trouble transitoire ou aigu.

“Nous savons que 1 personne sur 4 souffre d’insomnie aiguë ils deviendront une maladie chronique » commente le médecin.

Afin de retrouver le sommeil, le médecin recommande avoir des horaires de sommeil spécifiques, le plus proche de ce que nous avions avant la quarantaine, en essayant toujours de couvrir 7 à 8 heures de repos, éviter de dormir pendant la journée, si une sieste de moins de 20 minutes est nécessaire.

“Évitez de plonger dans un mode de vie sédentaire pour favoriser la bonne humeur et la facilité de sommeil”, conclut-il.

Vous connaissez sûrement quelqu’un qui n’a pas pu bien dormir, partagez cette note pour que chacun sache qu’il n’est pas seul dans son insomnie.

Avec des informations d’El Universal