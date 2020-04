Le stress pandémique pourrait conduire à l’insomnie

Mexico.- La pandémie causée par le nombre croissant d’infections à coronavirus a provoqué des épisodes d’anxiété, de dépression, de stress, mais surtout d’insomnie, a estimé le psychologue Rodulfo Reyes.

La plupart des habitudes et des routines telles qu’elles ont été menées ont été modifiées en raison de l’isolement social qui règne dans le pays et qui peut conduire à des situations de stress, d’anxiété, de nervosité, de confusion, de peur et de culpabilité.

Dans certains cas, cela peut entraîner de grandes difficultés à s’endormir, de l’insomnie, des difficultés de concentration, des symptômes de dépression et un stress post-traumatique.

Selon une étude de l’Université du Colorado aux États-Unis, publiée dans le dernier numéro du Journal of the American College of Cardiology, ils ont constaté que ne pas dormir suffisamment ou trop peut augmenter le risque de crise cardiaque.

Pour mener à bien la recherche, 461 000 personnes au Royaume-Uni, entre 40 et 69 ans, qui n’avaient jamais eu de crise cardiaque, ont été analysées pour des informations génétiques, des habitudes de sommeil autodéclarées et des contrôles médicaux.

Les résultats étaient alarmants, les chercheurs ont constaté que les personnes qui dormaient moins de six heures chaque nuit étaient 52% plus susceptibles d’avoir une crise cardiaque que celles qui dormaient de sept à huit heures.

Selon le chercheur, un mode de vie sain est essentiel pour éviter l’insomnie.

Un sommeil de qualité est essentiel pour la santé, c’est pourquoi les spécialistes recommandent de poursuivre une alimentation équilibrée et de faire régulièrement de l’exercice à l’intérieur, car les changements d’horaires de sommeil peuvent affecter la qualité et la continuité du repos.

À cet égard, Julia Salinas, spécialiste de la nutrition clinique, affirme que tous les aliments ont un effet sur le corps, certains libèrent même des neurotransmetteurs qui influencent l’humeur.

Par exemple, la consommation de protéines devrait être priorisée à travers les produits laitiers faibles en gras, le poisson, le thon, la dinde, les légumes à feuilles vertes, ainsi que les antioxydants tels que les carottes, les mûres, les fraises, le brocoli, les tomates, entre autres.

Un apprentissage excessif de la pandémie de Covid-19 pourrait également entraîner des problèmes de sommeil. Ils ont donc recommandé des activités de distraction

Enfin, le psychologue Rut Lovera a recommandé que la quarantaine soit considérée comme un espace d’opportunité pour faire ce qui était auparavant impossible en raison du manque de temps, comme le nettoyage et l’organisation de l’espace personnel, vivre ensemble, lire ou écrire, entre autres activités. (Avec des informations de Notimex et Infobae)

