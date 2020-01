Le succès de Netflix revient – / Film

Lara Jean est occupée à penser aux garçons. L’héroïne attachante de Netflix À tous les garçons que j’ai aimés avant semblait avoir tout compris à la fin du hit surprise de 2018. Elle avait mis de côté ses sentiments non partagés pour son béguin d’écolière et officialisé sa fausse relation avec le dreamboat de classe, Peter Kavinsky. Mais ces lettres que sa sœur a envoyées sont toujours en route vers leurs sujets, et le retour d’une vieille flamme secoue à nouveau les choses pour Lara Jean. Regarder le À tous les garçons: P.S. Je t’aime encore bande-annonce ci-dessous.

À tous les garçons PS Je t’aime toujours

Quelqu’un d’autre est-il ici inquiet du sort de Lara Jean Covey (Lana Condor) et Peter Kavinsky (Noah Centineo)? C’est une chose de continuer une histoire d’amour après le supposé heureux pour toujours, mais c’est une autre de présenter le rival romantique tout aussi rêveur John Ambrose (Jordan Fisher), la dernière récipiendaire des vieilles lettres d’amour de Lara Jean, et un gars intelligent et sensible qui fait honte au jock de Peter avec un cœur en or. Les choses ne vont pas bien pour ces trois-là, alors que Lara Jean commence à ressentir de l’insécurité face à la popularité de son petit ami Peter, et qu’elle se retrouve à travailler aux côtés de John Ambrose.

Peter, tu ferais mieux de ne pas me briser le cœur et John, tu ferais mieux de ne pas le voler – ou, euh, le cœur de Lara Jean. Oui, si vous y réfléchissez de manière réaliste, Peter est le petit ami typique du lycée que vous ne verrez pas après le collège jusqu’à ce que vous le rencontriez en train de travailler comme un flic blasé dans votre petite ville, tandis que John est le doux petit ami du collège qui travaille avec le sans-abri ou quelque chose. Mais regardez Lara Jean et Peter. Ils sont tellement mignons.

Dirigé par Michael Fimognari à partir d’un script par par Sofia Alvarez et J. Mills Goodloe, À tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours aussi Anna Cathcart, Janel Parrish, John Corbett, Sarayu Blue, Ross Butler, Madeleine Arthur, Emilija Baranac, Trezzo Mahoro et Holland Taylor.

Voici le synopsis de To All the Boys: P.S. Je t’aime encore:

C’est une nouvelle année et Lara Jean (Lana Condor) et Peter (Noah Centineo) ne prétendent plus être en couple. Ils sont en couple. Et, alors que Lara Jean navigue dans une mine de premières officielles avec Peter – son premier vrai baiser, son premier vrai rendez-vous, sa première Saint Valentin – elle se retrouve davantage appuyée sur Kitty et Margot (Anna Cathcart et Janel Parrish), Chris (Madeleine Arthur ), et un nouveau confident inattendu, Stormy (Holland Taylor), pour l’aider à gérer les émotions complexes qui accompagnent ce nouveau chapitre d’équilibrer une relation et de découvrir son moi authentique. Mais quand John Ambrose (Jordan Fisher), un autre destinataire de l’une des vieilles lettres d’amour de Lara Jean, entre de nouveau dans sa vie, elle doit compter sur elle-même plus que jamais car elle est confrontée à son premier vrai dilemme: une fille peut-elle être amoureuse de deux garçons immediatement?

À tous les garçons: P.S. I Still Love You frappe Netflix sur 12 février 2020.

