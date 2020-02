Le Suicide Squad pourrait être PG-13 maintenant après l’effondrement des oiseaux de proie

Le DCEU ressuscité a récemment subi un revers lorsque Birds of Prey a été victime d’une ouverture décevante au box-office, avec près de 20 millions de dollars de moins que les estimations les plus pessimistes des studios. Il a de loin marqué les débuts les plus bas de la franchise, se tenant bien derrière l’arc de 53,5 millions de dollars de Shazam!, Et a marqué le pire week-end d’ouverture pour toute propriété de DC depuis que le tristement célèbre flop Jonah Hex a récolté 5,3 millions de dollars il y a dix ans.

Cela a instantanément envoyé Warner Bros.en mode de contrôle des dégâts, le studio renommant à la hâte le film Harley Quinn: Birds of Prey dans le but de tirer parti de la popularité des performances de Margot Robbie en tant que personnage préféré des fans, suscitant beaucoup de colère dans le processus. Mais après près de trois semaines dans les salles, l’équipe de bande dessinée n’a réussi à gagner qu’un peu plus de 150 millions de dollars dans le monde.

Malgré de bonnes critiques, avec le film d’ensemble de Cathy Yan actuellement à une note de Rotten Tomatoes de 78%, il ne semblait pas y avoir beaucoup d’appétit du public pour voir Birds of Prey, malgré la confiance de DC et Warner Bros. qu’ils étaient assis sur un autre succès après les reprises prises en charge par Chad Stahelski de John Wick aurait apparemment énormément amélioré le film et finalement convaincu le studio de le rendre R-évalué.

Il semble que le bombardement d’Oiseaux de proie ait également paniqué WB, car nous entendons maintenant que James Gunn The Suicide Squad pourrait être contraint à une cote PG-13 afin de maximiser les chances de succès de la suite au box-office. Selon nos informations – qui proviennent des mêmes sources qui nous ont dit que Amanda Waller de Viola Davis reviendrait pour le film, Kevin Conroy jouait Kingdom Come Batman dans “Crisis on Infinite Earths” et Diana aura son armure d’aigle royal dans Wonder Woman 1984, qui s’est avéré être vrai – Warner Bros. repense maintenant sa stratégie consistant à faire en sorte que certains projets DCEU soient notés R et TSS est l’un de ces projets.

Bien sûr, Joker a peut-être gagné plus d’un milliard de dollars et remporté des Oscars, mais cela ne faisait pas partie de la franchise interconnectée, et après la déception de Birds of Prey, le studio ne veut plus aliéner ses jeunes fans en produisant des adultes – contenu DCEU orienté. Le raisonnement de Warner Bros derrière cette décision est que le Suicide Squad de David Ayer était classé PG-13 et a fait près de 750 millions de dollars dans le monde, et ils s’attendent à ce que le suivi de Gunn soit au moins proche de ces chiffres.

Avec The Suicide Squad actuellement en cours de tournage, il y a probablement déjà beaucoup de contenu R dans le sac, et si WB veut vraiment que le film soit plus jeune, alors le gang d’anti-héros pourrait être configuré pour de nouvelles prises de vue afin d’atténuer le son la violence et le blasphème que Gunn et son équipe ont sans aucun doute cuisinés. Mais encore une fois, rien n’est certain pour le moment et d’après ce que nous comprenons, le studio envisage simplement d’atténuer les choses. Il pourrait toujours se retrouver avec une cote R, mais après ce qui s’est passé avec Birds of Prey, ne soyez pas surpris s’ils vont dans l’autre sens.