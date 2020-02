Le Super Bowl ‘A Quiet Place Part II’ rempli de monstres présente le retour du personnage de John Krasinski [Video]

Paramount Pictures devance le Super Bowl avec une sortie anticipée de son spot télévisé «Big Game» pour Un endroit calme Partie II, qui offre un peu de nouvelles images du thriller post-apocalyptique qui sort de l’espace sûr de la famille et dans un monde encore plus dangereux. La plus grande révélation: John KrasinskiLe personnage revient à l’écran pour une séquence qui (évidemment) se déroule avant les événements du premier film.

En parlant de cela, le studio a également laissé tomber une featurette des coulisses de la suite de Krasinski, qui amène également le retour de Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe, reprenant leurs rôles dans le film de 2018.

Dans cette deuxième vidéo, les cinéastes et les acteurs parlent de quitter le chemin de la sécurité et d’entrer dans l’inconnu.

“[It’s] horrible, terrifiant, mais au cœur de tout cela est une histoire très humaine », explique Blunt. «Cela accroît définitivement la tension; vous savez qu’ils ne sont pas en sécurité. “

Pendant ce temps, Krasinski promet que la deuxième partie répondra à de nombreuses questions que le public se posait après le premier film.

La dernière fois que nous avons vu la famille Abbot, les monstres envahissaient leur maison et Evelyn était prête pour la bataille. La suite reprend juste après les événements de A Quiet Place. Evelyn Abbott et ses enfants Regan et Marcus, ainsi qu’un nouveau bébé, doivent maintenant faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’ils poursuivent leur combat pour la survie en silence. Forcé de s’aventurer dans l’inconnu, ils se rendent vite compte que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cache au-delà du chemin de sable.

Nous allons retourner dans un endroit calme 20 mars 2020.