Le Super Bowl nous a donné un aperçu de Minions: The Rise of Gru

Parmi les surprises laissées par le Super Bowl LIV, il y a un spot de Minions: The Rise of Gru, une préquelle de Mon méchant préféré qui arrivera cette année dans les salles. C’est vrai, les adorables Minions reviendront sur grand écran en 2020 dans une aventure qui nous racontera les origines de Gru, notre père de famille et méchant préféré.

Minions: la montée de Gru nous racontera l’histoire d’un jeune et méchant Gru qui en collaboration avec ses copains jaunes Essayez de faire le vôtre à tout prix.

Le film mettra en vedette les voix de Steve Carell comme Gru, Pierre Coffin comme Kevin, Stuart, Bob et Mel Minions, et avec Russell Brand comme Dr. Nefario.

Minions: The Rise of Gru sera présenté le 3 juillet 2020 aux États-Unis.

.