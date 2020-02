Le Super Bowl se développe pour la première fois en cinq ans mais tombe en dessous de 100 millions

Comme chaque année, le Super Bowl a retenu l’attention de la moitié de la planète le dimanche 2 février. Les Chiefs de Kansas City ont remporté les 49ers de San Francisco à l’événement de Miami pour finir par remporter le titre. Aux États-Unis, la grande fête a réuni en moyenne 99,9 millions de téléspectateurs et une note de 41,7 sur FOX. Ces données supposent la première hausse en cinq ans, dépassant les 98,2 millions (cote 41,1) qui ont signé la diffusion de CBS en 2019 (minimum des 11 dernières années).

Les Chiefs de Kansas City ont battu les 49ers de San Francisco dans le Super Bowl 2020

Malgré l’augmentation par rapport à la dernière édition, l’émission est restée pour la deuxième année consécutive en dessous de 100 millions de téléspectateurs. Un fait qui surprend d’autant plus que, jusqu’en 2018, il avait franchi cette barrière jusqu’à neuf ans.

Concernant le audience multiplateforme, via Fox Sports, vous devez rejoindre la transmission simultanée en espagnol sur Fox Sports et les plateformes Fox, NFL et Verizon. Ce porte l’audience moyenne à 102 millions, ce qui représente une légère augmentation si l’on regarde l’année dernière, alors qu’elle était de 101,7 millions.

Analysant le temps de pause, dont les performances ont mené Jennifer Lopez et Shakira, l’émission a attiré en moyenne 103 millions de téléspectateurs. Cela représente 4% de plus que Maroon 5 l’an dernier et, évidemment, plus que la moyenne du match. Il convient de rappeler que le public lors de la manifestation de repos a dépassé celui de la fête au cours des neuf dernières années.

‘The Masked Singer’ profite de l’attraction

Comme prévu, “ The Masked Singer ” a profité de l’attraction du Super Bowl et a présenté sa troisième saison à 23,7 millions de téléspectateurs et à une note de 8,1 parmi les adultes âgés de 18 à 49 ans. Les deux données sont les meilleures de l’histoire du format aux États-Unis. Bien sûr, il dépasse le dernier message diffusé sur Super Bowl à Fox, lorsque “ 24: Legacy ” avait réuni 17,5 millions (6,1) en 2017.

