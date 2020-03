Le Superman de Brandon Routh rencontre Spider-Man dans la vidéo “Crisis” de BTS

Brandon Routh et son fils se sont déguisés en Superman et Spider-Man, respectivement, sur le tournage de Crisis on Infinite Earths.

Le crossover le plus récent de CW a adapté le scénario de la bande dessinée classique Crisis on Infinite Earths et présente un certain nombre de personnages DC préférés des fans. Parmi les nombreux visages qui ont rejoint le crossover se trouvait Brandon Routh, qui représentait à la fois Ray Palmer et la version Kingdom Come de Superman.

Aujourd’hui, Brandon Routh a partagé une vidéo en coulisse de l’ensemble de Crisis on Infinite Earths qui a été filmée alors qu’il prenait une photo de lui en costume de Superman avec son fils déguisé en Spider-Man. Dans la vidéo, Brandon Routh essaie de prendre la photo avec ses mains sur ses hanches avant que le petit Spider-Man ne le corrige en levant le bras de son père pour recréer la pose volante de Superman.

Vous pouvez regarder la vidéo dans le post ci-dessous.

Voici le synopsis officiel de la finale de Crisis on Infinite Earths:

LE CROSSOVER “CRISE SUR LES TERRES INFINIES” QUI COUPENT LA TERRE – “Les mondes ont vécu, les mondes sont morts. Rien ne sera jamais le même.” Gregory Smith a réalisé l’épisode écrit par Keto Shimizu et Ubah Mohamed.

En plus des acteurs réguliers de chaque série Arrowverse, Crisis on Infinite Earths a présenté des apparitions de Tyler Hoechlin comme Superman, Brandon Routh comme Clark Kent / Superman et Ray Palmer / The Atom, LaMonica Garrett comme Anti-Monitor, Jon Cryer comme Lex Luthor, Tom Cavanagh comme Pariah, Elizabeth Tulloch comme Lois Lane, Cress Williams comme Black Lightning, Kevin Conroy comme Bruce Wayne, Johnathon Schaech comme Jonah Hex, Erica Durance comme Lois Lane, Tom Welling comme Clark Kent / Superman, Ashley Scott Will comme chasseresse et Burt Ward dans un rôle non divulgué.

Les cinq épisodes de Crisis on Infinite Earths sont disponibles sur The CW Seed et seront rediffusés sur le réseau en avril.

Source: Brandon Routh

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.