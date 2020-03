Le Superman d’Henry Cavill aurait fait son retour pour Shazam! 2

Le DCEU a peut-être récemment subi un revers après la déception de Birds of Prey au box-office malgré de fortes critiques, mais l’univers partagé de Warner Bros est garanti de rebondir étant donné que les deux prochains épisodes de la franchise sont Wonder Woman 1984 et The Batman. L’avenir de la série est un mélange de suites, de redémarrages et de tout hybride des deux The Suicide Squad finit par être, avec l’un des seuls nouveaux visages à être Black Adam de Dwayne Johnson, qui a passé des années coincés dans l’enfer du développement.

L’un des projets les plus excitants du calendrier est Shazam! 2, après que le premier film s’est avéré être l’entrée la plus acclamée par la critique de l’ensemble du DCEU, l’aventure légère marquant un changement rafraîchissant par rapport au destin et à la morosité qui ont imprégné les premières années, dirigées par Zack Snyder. Si vous vous souvenez, Henry Cavill devait à l’origine faire une apparition en tant que Superman, mais le rôle a finalement été joué par un cascadeur à la place. Une nouvelle rumeur, cependant, dit maintenant qu’il pourrait enfin se présenter en personne pour la suite.

Bien que l’avenir de Cavill en tant que Big Blue Boy Scout ne soit pas exactement clair malgré l’acteur déclarant publiquement qu’il veut continuer à jouer le rôle, il semble que toutes les pièces soient en place pour que Superman apparaisse à Shazam! 2. Black Adam arrive en salles quatre mois seulement avant la deuxième sortie solo de Billy Batson, et les deux arch-nemeses sont déjà en train de se mettre en place à Shazam! 3. Dwayne Johnson a également clairement indiqué qu’il voulait affronter Superman à un moment donné également, et si vous apportez la star de cinéma la mieux payée du monde dans votre franchise, il est probable qu’il obtiendra ce qu’il demande.

Non seulement cela, mais Cavill est dirigé par Dany Garcia, qui se trouve être l’ex-femme de Dwayne Johnson et co-fondateur de sa société de production Seven Bucks. La star Zachary Levi a déjà admis son enthousiasme à l’idée de buter à la fois avec Superman et Black Adam à l’avenir, et un caméo de l’ancien en Shazam! 2 pourrait aller un long chemin à mettre les choses en place pour faire de son souhait une réalité.

Source: Seigneurs de la longue boîte