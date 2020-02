Le supermarché vous donnera un smartphone si vous avez Facebook

L’entreprise PayJoy et la chaîne de supermarchés Bodega Aurrera ont annoncé une alliance afin que tout le monde puisse contracter un prêt pour avoir un smartphone sans avoir besoin d’un compte bancaire ou de cartes de crédit. Les clients ne doivent avoir qu’un identifiant officiel, un numéro de téléphone portable et un compte Facebook.

Si les clients n’ont pas de carte de crédit, comment l’entreprise s’assure-t-elle de payer? Facile: Ils bloquent leur téléphone. Les utilisateurs signent un accord et s’ils ne le respectent pas, une application installée sur l’équipement active et bloque l’appareil ou limite son temps d’utilisation.

«Nous avons trois brevets que nous utilisons partout dans le monde, bien que nous sachions que nous ne pouvons pas garantir 100% de l’efficacité des outils, nous pouvons dire qu’il est sûr à 99% et pour cela nous avons une équipe à San Francisco et une autre au Mexique où ils sont chargés d’empêcher que l’équipement ne soit violé et l’accord est maintenu qu’en cas d’échec de paiement, il y aura une limitation du service », a déclaré Juan José Ocariz, directeur général du financement de PayJoy, dans un entretien avec Expansión.

L’offre est limitée aux États de Mexico, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato et Mexico. Ce n’est pas que vous alliez et qu’ils vous donnent une telle équipe juste, vous devez donner un accroc entre 15 et 30% de la valeur de l’équipement et le payer dans un délai de 3,6, 9 ou 12 mois, et selon l’évaluation qu’ils font, ce sera le montant que vous devrez payer.

