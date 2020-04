Le «survivant» devrait-il interdire le chuchotement au conseil tribal?

HISTOIRES CONNEXES

Survivor’s Winners at War restera sans aucun doute l’une des saisons les plus ambitieuses et passionnantes de la série. Bien que nous ne jetions certainement pas d’ombre à cette extravagance des étoiles tant attendue, il y a un élément qui perturbe cette île paradisiaque: les conversations latérales du conseil tribal. Dernièrement, la multitude répétitive de chuchotements a rasé le caractère sacré des tribus, aspirant un temps d’antenne précieux et laissant les téléspectateurs se gratter la tête.

Le chuchotement du conseil tribal n’a rien de nouveau. Dans la saison de Caramoan, le bavardage a éclaté après que les Trois Amigos aient retiré un jeu de triple immunité. Plus récemment, dans le tristement célèbre vote à double tribu de Game Changers, une poignée de convois latéraux – y compris plusieurs joueurs sortant de leurs sièges – a conduit au côté aveugle choquant de Malcolm, le favori des fans. Alors que ces marmonnements et marmonnements ont conduit à de véritables WTF!? moments au fil des ans, la tactique est si répandue maintenant qu’elle finit par nuire à l’apogée hebdomadaire de l’émission.

Pendant Second Chances, on a beaucoup parlé de «l’évolution du jeu» et je dirais que Winners at War et ses jetons de feu inaugurent la troisième vague stratégique du jeu. Pourtant, cette nouvelle communication de style commando ne convient pas à la dernière itération. L’épisode de mercredi, par exemple, a été dominé par la visite à des êtres chers, l’Edge of Extinction et le défi de l’immunité, laissant peu de temps pour le comment et le pourquoi de tout cela.

Comme l’a noté Tyler, le lecteur de TVLine, «il se passe tellement de choses que cela nuit vraiment à la série… La stratégie continue d’être éditée en petits montages qui doivent également équilibrer tous les avantages des gens. Le spectacle est presque devenu trop grand. ” Ces montages transmettent le chaos de tout cela, mais il est difficile de comprendre où se trouve chaque joueur. Sans ce contexte si nécessaire, le vote réel semble presque aléatoire. Si nous ne savons absolument rien des alliances, il est difficile de déterminer quand les gens basculent, ce qui enlève vraiment la piqûre des trahisons. Il convient également de mentionner que nous ne sommes plus au courant du décompte des votes, qui était auparavant révélé lors du générique de fin. Eh bien, au moins il y a Reddit.

Regarder les écureuils dans de petits groupes ne nous fournit aucun arrière-plan, ni la télévision convaincante. Si le récit de l’émission est dominé par d’autres éléments, alors nous devons compter sur Tribal pour aider à remplir les blancs. De plus, Jeff Probst est un hôte phénoménal, un pro total. Il sait comment extraire des informations des joueurs, afin que nous puissions suivre les relations ondulantes et obtenir le scoop intérieur. Il est encore un autre jeu d’échecs sur le plateau que les joueurs doivent apprendre à naviguer. Plus de joueurs bavardent sur le côté, moins d’interaction entre l’hôte et les concurrents. Dans une saison avec autant de pièces mobiles, nous avons besoin de cela dans les deux sens pour délimiter où se trouvent les lignes de bataille, afin que les «tribaux vivants» puissent avoir un effet maximal.

Si Survivor continue d’augmenter ses avantages et de développer sa monnaie de jeton de feu, je suis tout à fait d’accord, mais cela ne peut pas se faire au détriment de la stratégie. Limitons les discussions latérales, ou diable, interdisons-les complètement! Ou que diriez-vous de nous lancer du contenu bonus sur lequel nous pouvons nous associer à All Access? Les saisons non-Edge produisent des vidéos Ponderosa en ligne, alors pourquoi ne pas créer une série bonus qui offre plus de manigances au bord de la plage pour lesquelles nous avons faim? (De plus, cela donnera aux téléspectateurs une autre raison de s’abonner aux flux en direct du streamer à la Big Brother.) Cela allégerait également les appels pour des épisodes de grande taille, ce qui est une autre idée, bien qu’improbable.

Et oh, ouais. Libérons un peu de temps en ne retournant plus jamais au bord de l’extinction. Dieux survivants, nous te prions.

Cela mérite d’être répété: Winners at War est un régal et nous avons la chance d’avoir assisté au retour des faveurs OG comme Parvati, Yul et Ethan. Mais le spectacle suit une ligne fine contextuelle avec ses «saisons sous stéroïdes» hyperactives. Ne laissons pas les téléspectateurs dans le noir une fois les torches éteintes.

Est-ce que le chuchotement du conseil tribal attrape votre chèvre? Votez dans le sondage ci-dessous, puis laissez tomber quelques réflexions dans les commentaires!

Répondez à notre sondage