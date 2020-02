Le symbole Batman de Robert Pattinson peut être fabriqué à partir d’une arme à feu qui a tué ses parents

Partout, les fans paniquent devant le nouveau costume de Robert Pattinson’s Caped Crusader dans le film très attendu Le Batman. Le design élégant a tout le monde très excité, et certains ont même commencé à théoriser sur les origines de l’emblème de la poitrine intrigant.

Les détails sur The Batman sont secrets depuis des mois maintenant, mais le réalisateur Matt Reeves a décidé de choquer les fans du monde entier en déposant des images de test de la caméra montrant la nouvelle tenue du super-héros. L’itération blindée du célèbre costume fait un excellent travail pour se démarquer des versions précédentes, et une chose que les fans trouvent fascinante est la conception passionnante du symbole de la chauve-souris.

Habituellement, le logo est juste pour le spectacle et ne sert pas vraiment un but en plus d’aider le chevalier noir dans la notoriété de la marque. Mais cette version semble être en fait pour quelque chose. Il pourrait s’agir d’une sorte d’arme, d’un grappin ou du Batarang, mais la journaliste Markeia McCarty a consulté Twitter pour donner à chacun sa propre idée de ce qui pourrait se passer avec le symbole sur la poitrine de Batman.

Pour ceux qui demandent: ressemble à une arme à feu divisée et remodelée en symbole, Detective Comics # 1000 (fabrication à vendre) avait une intrigue similaire, et quelle autre arme (avant Batman Beyond) aurait autant de sens pour Bats?

En bout de ligne, de fortes spéculations et je suis impatient de voir si cela se déroule 🙂 pic.twitter.com/71ALuxeI0g

– Markeia McCarty (@markeiamccarty) 14 février 2020

Cliquer pour agrandir

Selon sa théorie stimulante, cet emblème de la poitrine pourrait avoir des liens avec le passé tragique de Bruce Wayne. Elle croit que le symbole ressemble à l’arme à feu réutilisée utilisée par Joe Chill pour tuer ses parents. On sait que Batman est entraîné par ce crime odieux, et garder la source de sa douleur près de sa poitrine est une idée fantastique. Si rien d’autre, cela aiderait certainement la version de Pattinson à se démarquer de ses prédécesseurs.

Pour l’instant, ce ne sont que des spéculations, mais une chose est sûre, étant donné ce que nous avons vu dans ce bref test de la caméra, Le Batman est en train de devenir un film de super-héros que les fans ne voudront pas manquer.