Le système de santé d’Edomex est prêt pour une urgence sanitaire

Toluca.- Le gouverneur de l’État du Mexique, Alfredo Del Mazo Maza, a indiqué qu’avant la déclaration d’urgence sanitaire émise par la fédération, le gouvernement de l’État soutenait les actions visant à affronter la nouvelle étape de Covid-19.

En ce sens, il a assuré qu’étant un secteur vulnérable à cette maladie, 120 000 personnes âgées inscrites dans l’entité pour diabète ou hypertension recevront des soins et des médicaments à domicile afin de ne pas les exposer à d’éventuelles infections et de prendre soin de leur santé.

“Les groupes les plus vulnérables sont les personnes âgées et celles qui souffrent de problèmes de santé antérieurs. Pour les soigner, nous avons 5 000 soignants qui emmèneront chez eux des programmes de médecine préventive.

Il a expliqué que pour traiter les maladies respiratoires, le secteur de la santé de l’État dispose de 900 respirateurs, et 100 autres seront achetés pour atteindre un millier, et a annoncé que les chirurgies et les consultations externes seront reprogrammées, pour attirer l’attention sur les urgences.

Alfredo Del Mazo a déclaré que l’État du Mexique possède le plus grand système de santé du pays et dispose d’une infrastructure hospitalière adéquate pour faire face à cette pandémie, puisque plus de 20 000 médecins et 30 000 infirmières travaillent dans le secteur, il y a 1 296 Unités médicales, 70 hôpitaux et 8 400 lits d’hôpital et a souligné que les mesures pertinentes avaient été prises avant le Covid-19.

“Qu’avons-nous fait pour nous préparer? Nous avons installé 60 unités médicales mobiles pour diagnostiquer les maladies respiratoires, nous avons désigné 25 hôpitaux pour effectuer les tests COVID-19 et six hôpitaux qui traiteront exclusivement les cas d’hospitalisation. Nous disposons du Laboratoire National de Santé Publique, certifié par l’INDRE pour effectuer les tests.

Le Gouverneur a également appelé les citoyens à redoubler d’efforts et à faire les sacrifices nécessaires pour rester à la maison et ne sortir que pour effectuer des activités essentielles, et a souligné que l’isolement est une priorité car c’est le moyen le plus idéal pour arrêter les infections.

“Aujourd’hui, il est essentiel que nous redoublions d’efforts et fassions les sacrifices nécessaires. J’appelle toutes les familles à suivre les mesures de la déclaration d’urgence sanitaire émise par le gouvernement du Mexique, en particulier celle de rester à la maison”, a-t-il déclaré. .

