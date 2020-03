Le système immunitaire peut éliminer Covid-19 en seulement 7 jours

Avant l’arrivée de la nouvelle flambée de coronavirus Covid-19, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, a expliqué lors d’une conférence de presse que le virus ne nécessite pas de lutte contre les antibiotiques et que Il peut être éradiqué par notre propre système immunitaire en une période pouvant aller jusqu’à 7 voire 10 jours.

Nous recommandons également: Tout ce que vous devez savoir pour prévenir les coronavirus

Le premier cas confirmé de coronavirus au Mexique a été annoncé vendredi 28 février et en seulement trois jours, quatre autres cas de personnes infectées par Covid-19 à Mexico, Sonora, Torreón et Chiapas ont été annoncés. Cependant, il a été rapidement rapporté que deux des premiers patients infectés n’avaient plus de symptômes. Dans ce contexte, López-Gatell a expliqué au Palais national le week-end dernier que Les antibiotiques ne sont pas utiles pour guérir Covid-19 car ils ne sont utiles que pour traiter les infections par des bactéries et non par des virus.

«D’autres médicaments pour éliminer les symptômes, tels que ceux qui soulagent la douleur, qui éliminent la fièvre, peuvent bien sûr être utilisés sur ordonnance d’un médecin, et s’ils suppriment les symptômes, ils ne guérissent pas la maladie. Et ici, nous revenons à ce que nous avons dit, la question fondamentale pour une personne et comment vais-je guérir du coronavirus?

Votre système immunitaire, votre corps, vos défenses entraîneront la disparition du virus de votre corps dans un délai approximatif de sept jours, s’étendant parfois jusqu’à 10 jours, le virus disparaîtra de votre corps, parce que vous avez un système de défense comme on dit souvent, il est appelé médicalement le système immunitaire qui vous protégera, combattra le virus et fera disparaître le virus », a expliqué López-Gatell.

Le sous-secrétaire a ajouté que c’est pour cette même raison, Les personnes dont le système immunitaire est affaibli “risquent de ne pas contrôler le virus”, a-t-il déclaré.

.