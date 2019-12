Le T-Mac 1 Adidas de Tracy McGrady dévoilé dans le coloris SVSM inspiré de LeBron

Le SVSM T-Mac 1 aurait fait son retour au début de 2020.

La sneaker signature Adidas la plus mémorable de Tracy McGrady, la Adidas T-Mac 1, revient chez les détaillants jusqu'au sommet de 2020 dans un coloris "SVSM" en édition spéciale. Les coups de pied, qui ont été lancés pour la dernière fois via Packer Shoes en 2014, ont été initialement conçus exclusivement pour l'équipe de basket-ball de Saint-Vincent-Saint Mary lorsque LeBron James était encore en train de faire basculer le vert et l'or. Tout comme il y a toutes ces années, l'Adidas T-Mac 1 "SVSM" est équipé d'une tige en cuir blanc lisse, soulignée par cette superposition de caoutchouc incomparable ornée de vert. L'inspiration irlandaise se poursuit tout au long de la doublure intérieure, du talon et de la semelle extérieure, tandis que les détails dorés ornent la marque Adidas sur la langue, les parties médiales et latérales de la silhouette. Enfin, un "23" doré est brodé près du talon en clin d'œil à LeBron. Une date de sortie spécifique n'a pas encore été annoncée, mais des rumeurs suggèrent que le SVSM T-Mac 1 sera disponible début 2020. Découvrez quelques photos supplémentaires ci-dessous et restez à l'écoute pour plus de détails.